掛「闆娘超正」布條幫鄰居廣告 美睫店闆娘獲逗趣回應「比妳男友還持久」

嘉義市有家美睫店家掛起紅布條，盛讚對面巧克力店闆娘漂亮，巧克力店闆娘也掛上布條調皮回應「接的睫毛比妳男友還持久」，雙方一來一往令人不覺莞爾。彼此善意的回應，也帶來民眾對店家的關注。

有人懷疑雙方是親姊妹，故意這樣一來一往，是種互相拉抬的廣告行銷手法；其實雙方並不認識，也不是親姊妹，一開始是美睫店家的善意布條，後來成為好鄰居好姐妹。

巧克力闆娘王胤薐表示，大約7年前對面美睫店開幕沒多久掛上「對面巧克力超好吃」布條，當時雙方並不認識卻這樣幫忙廣告很訝異，所以也到店裡消費接睫毛，手藝真的不錯，後來雙方就變成好鄰居好朋友，去年底店的廣告布條舊了，想換條新的，心想做個有趣的的布條，讓路人多看幾眼，所以就掛上「接的睫毛比妳男友還持久」，回應對面掛上的「對面老闆娘超正」。她不好意思地向美睫店闆娘說，妳掛這樣會不會被誤會是詐騙？害得自己平常不敢穿得太邋遢。

她表示，「接的睫毛比妳男友還持久」長輩看到時有些儍眼，布條是自己做好掛上去的，丈夫不知道布條內容，看到後也只是莞爾一笑。

美睫店闆娘郭忞竹說，7年前開店時是掛著「對面巧克力超好吃」當時雙方並不認識，也不是要做行銷，而是曾經吃過店家的巧克力，心想「天啊！怎麼那麼好吃！」，這麼好吃的巧克力一定要告訴大家，才掛上布條。去年底布條破了，換成「巧克力闆娘超正」。