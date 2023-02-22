南市校園營養師熱跳創意舞 「我的餐盤」好EASY

今天是營養師節，台南市學校營養師在市政府永華市政中心大秀舞技，以「『我的餐盤』健康操快閃活動」表達對自己職業的熱愛與專業，同時宣導健康、營養的飲食觀念。

教育局鄭新輝局長也驚喜現身，和營養師快閃跳舞，慶祝這個特別節日，並感謝營養師們，提供師生實惠、美味又符合營養標準的學校午餐，確實把關校園食安。鄭新輝表示，市長黃偉哲相當重視校園食安及營養教育，列為重要教育政策，從2019年上任以來，已增聘專業營養師22人，並建立營養師考核晉級制度，落實獎優制度，激勵工作士氣。

鄭新輝說，南市首創全國「餐前五分鐘」營養教育方案，由校園營養師們發揮創意巧思，參考我的餐盤及6大類食物分類，規劃國中小學生營養飲食「知識地圖」，現已製作超過85部營養教育短片，介紹食材特色、營養及產地等豐富知識，作為學校營養教育宣導及綜合、健體課程領域補充教材，讓健康飲食觀念扎根校園。

教育局表示，為慶祝這特殊節日，營養師們於廚房供餐後立即由各地趕來永華市政中心，搖身一變為舞林高手，頭戴各式食物造型頭套，賣力跳著國健署設計的「我的餐盤」健康操，透過簡單舞步、輕鬆音樂及口訣來宣導健康飲食觀念及午餐設計理念，鼓勵大家養成均衡多元的飲食習慣。