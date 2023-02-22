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虎尾糖廠媽祖「回娘家」 3天2夜徒步進香報名抽紀念單車

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣虎尾福安宮糖廠媽祖4月7至9日謁祖祈福，步行至彰化縣鹿港新祖宮進香。圖／福安宮提供
雲林縣虎尾福安宮糖廠媽祖4月7至9日謁祖祈福，步行至彰化縣鹿港新祖宮進香。圖／福安宮提供

雲林縣虎尾福安宮主祀湄洲天上聖母，早期由彰化縣鹿港新祖宮分靈供奉，福安宮每年都會到鹿港謁祖祈福，主委王明崑今天公布百里行腳日期為4月7至9日，3天2夜徒步走回祖廟進香，今年恰逢20周年，邀請香燈腳回娘家，將抽出3名幸運兒把媽祖紀念單車牽回家。

王明崑說，福安宮主祀湄洲天上聖母，也是大家說的糖廠媽祖，1955年由糖廠員工向彰化縣鹿港鎮新祖宮分靈供奉，因靈驗吸引民眾供奉，每年農曆3月都會舉辦百里行腳，徒步走回祖廟進香，2003年舉辦至今恰逢20周年，4月7至9日（農曆閏2月17至19日）舉辦3天2夜鹿港謁祖祈福活動，邀請大家共襄盛舉。

王明崑說，今年3天2夜徒步前往鹿港謁祖祈福，為感謝大家陪同媽祖、彰顯媽祖神恩，將提供3輛全新媽祖紀念單車，給工作人員及報名進香的香燈腳摸彩，可在臉書粉專虎尾福安宮「糖廠媽祖」報名，歡迎大家一起支持百里行腳活動，浩浩蕩蕩陪同「糖廠媽」回娘家。

值得一提的是，為祈求國泰民安，虎尾福安宮2018年起舉辦「祈行千里 賜福寶島」活動，首年搭車環島13天、2019年徒步環島22天，2020、2021年因疫情暫停2年，去年10月14至28日單車環島15天，展現信眾堅定意志、媽祖鼎盛香火，也掀起一陣單車宗教環島風潮，這次抽出的單車就是去年環島的紀念款。

雲林縣虎尾福安宮20周年謁祖祈福，4月7至9日將步行至彰化縣鹿港新祖宮進香。圖／福安宮提供
雲林縣虎尾福安宮20周年謁祖祈福，4月7至9日將步行至彰化縣鹿港新祖宮進香。圖／福安宮提供
雲林縣虎尾福安宮今年謁祖祈福活動，提供3台媽祖紀念單車給工作人員及報名進香的香燈腳摸彩。圖／福安宮提供
雲林縣虎尾福安宮今年謁祖祈福活動，提供3台媽祖紀念單車給工作人員及報名進香的香燈腳摸彩。圖／福安宮提供

媽祖 徒步環島 單車

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