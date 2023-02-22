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翻轉「把屎把尿」刻板印象 雲林義峰高中學子做這些事陪伴長者

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天與爺奶一起創作「殼畫」，彼此互動宛如親祖孫般熱絡，玩得不亦樂乎。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天與爺奶一起創作「殼畫」，彼此互動宛如親祖孫般熱絡，玩得不亦樂乎。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉人口全縣倒數第3，僅1萬6915人，但老年人口占比逾2成，為因應老邁社會的照顧問題，義峰高中新成立「照顧服務科」，今天32名學生運用所學的照顧技巧，服務華山基金會弱勢長輩，與爺奶一起創作「殼畫」，作為彩繪幸福御守收藏，彼此互動宛如親祖孫般熱絡，玩得不亦樂乎，9月該科將再增設建教班，將為縣內照護人力的即時管道。

義峰高中照顧服務科是雲林縣目前唯一扶植長照人才的科別，32名學生需學習老人及嬰幼兒的頭部清潔、插尿管、烹煮等照顧技巧，新學期剛開學沒多久，校方立即「出考題」，讓32名學生至第1現場服務弱勢長輩。

就住本地的陳姓女學生牽著高齡8旬的長輩雙手作畫，她說，自家爺奶的歲數與長輩差不多，兩人雖是第1次見面，但一見如故，親切感油然而生，馬上進入照顧狀況，令她既感動又很有成就感。

劉姓、賴姓女學生分享，就讀照顧服務科是因為能學會如何理解長者，給予需要的陪伴與照顧，無論是學理或實作，都讓人覺得生動，未來職涯選擇也有較多選項。

過去外界對「照顧」有「把屎把尿」的刻板印象，不過實際上，學生學習的是基礎照顧及相關學理，校長張菁惠說，經過長時間推廣與社區合作，照顧服務科獲得熱烈回響，校方已規畫9月增加1班建教班，招收29人，補足照護人力，鼓勵有志之士加入。

華山基金會雲林站長楊舒婷說，在地義工人數稀少，一般也多是社團義工，此次非常難能導入學生照顧，此外目前尚有45名長輩服務經費缺口，希望還有更多義工一起加入，實踐照顧服務。

雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天與爺奶一起創作「殼畫」，彼此互動宛如親祖孫般熱絡，玩得不亦樂乎。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天與爺奶一起創作「殼畫」，彼此互動宛如親祖孫般熱絡，玩得不亦樂乎。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天運用所學的照顧技巧，服務華山基金會弱勢長輩。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天運用所學的照顧技巧，服務華山基金會弱勢長輩。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天與爺奶一起創作「殼畫」，彼此互動宛如親祖孫般熱絡，玩得不亦樂乎。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中照顧服務科學生今天與爺奶一起創作「殼畫」，彼此互動宛如親祖孫般熱絡，玩得不亦樂乎。記者陳苡葳／攝影

義工 雲林

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