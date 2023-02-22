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春暖花開齊做公益 南市議員李啟維結合企業助弱勢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員李啟維（右）結合企業、善心人士，捐贈民生物資給朝興社會福利慈善事業基金會。
台南市議員李啟維（右）結合企業、善心人士，捐贈民生物資給朝興社會福利慈善事業基金會。

台南市議員李啟維服務處匯集民間公益企業及善心人士力量，今天捐贈米及衛生紙等民生物資給朝興社會福利慈善事業基金會，並做參訪活動，這項善舉深獲地方肯定。李啟維說，智能障礙者的家人，幾乎都有共同的心願，希望能比孩子多活一天，因為這樣才能照顧孩子直到最後一刻。

李啟維說，這次善舉要感謝社會各界熱心人士，包括紹光實業公司董事長何采蘋和張明露等捐贈三好米2公斤裝，459包、華泰安全帽公司董事長郭桐棨捐贈哈立帽66頂，及台南地檢署退休書記官潘敏捷捐贈舒潔抽取式衛生紙48串、佳彩洗碗精80瓶、多芬沐浴乳36瓶。鈎鈎美手藝社社長寒雪兒及社友捐贈手工毛帽100多頂，讓弱勢團體也能感受到社會各界溫馨關懷與鼓勵。

朝興社會福利慈善事業基金會專門收容心智障礙的弱勢族群，目前共計60名憨星人，提供24小時全天候的專業照護，憨兒們日常所需、醫療、以及三餐飲食費用全由基金會支付，協助心智障礙者擁有全面性的照顧。

李啟維服務處熱心參與社會福利工作，時常關懷地方弱勢團體或家庭，也常結合地方善心人士或團體籌募相關民生物資，舉辦捐贈關懷活動，陪伴弱勢族群一起迎向新的挑戰，呼籲更多企業團體關懷並扶助，一起投入營造溫暖美好社會的行列。

李啟維 衛生紙 台南

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