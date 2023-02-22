影／2023年台灣國際蘭展將在台南蘭花生技園區開展

「2023年台灣國際蘭展」將於3月4日到3月19日在台南蘭花生技園區開展，上午在台北101舉行記者會，台南市長黃偉哲和農糧署長胡忠一等人出席。

今年的蘭展主題「站在台灣最高點、看見蘭花新起點」，這也是農委會接管台南生技園區後，首次舉辦蘭展，今年與恐龍結合推出三大亮點，吸引親子共遊，台南市長黃偉哲表示，世界三分之一蘭花在台灣，台灣二分之一在台南，展期跨越3月14日白色情人節，希望2月14日西洋情人節送玫瑰，3月14日送蘭花，將白色情人節跟蘭花意象結合。 「2023年台灣國際蘭展」將於3月4日到3月19日在台南蘭花生技園區開展，上午在台北101舉行記者會，台南市長黃偉哲（左）和農糧署長胡忠一（中）等人出席，今年的蘭展主題「站在台灣最高點、看見蘭花新起點」，這也是農委會接管台南生技園區後，首次舉辦蘭展。記者曾吉松／攝影 「2023年台灣國際蘭展」將於3月4日到3月19日在台南蘭花生技園區開展，上午在台北101舉行記者會，台南市長黃偉哲（左三）和農糧署長胡忠一（右三）等人出席。記者曾吉松／攝影