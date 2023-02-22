十年磨一劍 台南農改場發表紫羅蘭重花瓣品種

農委會台南區農業改良場經過10年研發，改良紫羅蘭商業品種，育成台南3號、4號兩種新品系，推廣市場較受歡迎的重花瓣，農民栽種意願高，未來市場更具潛力。

台南農改場今天舉辦研究成果發表，展出自走式土壤蒸汽消毒機、建置胡麻規模整合性管理生產模式、推廣釀酒高粱、分析水稻溫室氣體排放模式、育成高重瓣紫羅蘭品種等成果。

副場長陳昱初簡報時表示，去年度共24件技術移轉，以及2個植物品種權與6項專利，技轉金額逾240萬元，在農委會試驗改良單位成績斐然，省工機具、栽培技術等研發，都有助於提高產量。

陳昱初也介紹新育成的紫羅蘭品種台南3號、4號，他說明，紫羅蘭栽培限制是有單、重瓣問題，一般商業品種播種後代只有約一半植株會開出比較漂亮、價格較好的重瓣花，單瓣花因賣相較差，通常銷路不是很好，影響農民栽培意願。

新品種育成可解決紫羅蘭栽培最大問題，不需要栽培前選苗步驟，減少育苗成本，重瓣率最高可達80%。