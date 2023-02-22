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馬路如虎口！南市交通事故6成2發生在路口 年達2.8萬件

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東門路與林森路口改善。圖／台南市交通局提供
台南市東門路與林森路口改善。圖／台南市交通局提供

台南市長黃偉哲主持今年2月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，馬路如虎口，交通事故約有半數以上發生在路口，指示南市道安團隊再積極爭取經費進行路口改善，減少事故發生，另就近期自撞事故有上升趨勢，特別指示各小組應加強易自撞路段的工程改善與重點執法，讓用路人能夠行的安全。

交通局統計，去年台南市死傷交通事故發生於路口2萬8222件、路段1萬5838件、其他625件，可知路口事故約占事故總體62%，可知路口是交通事故風險最高的地方；自撞事故統計，今年1月至2月中旬共計發生12件自撞A1交通事故(約占同期間A1事故36.36%)，比例有上升趨勢。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視「以人為本」的用路環境，近年來陸續完成與增設夏林路與大德街口等行人專用號誌220處；西門路與北安路口等24處行人庇護島；西門路與永華路等41處行人專用時相、行人綠燈早開或早關，並辦理府前路與永福路口等75處行穿線退縮，以利維護行人通行安全。

此外，近年更積極爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，讓學生上下學不再與車爭道，目前已完成18校尚有17所學校通學步道施工中，預計112年底前全數完工。

王銘德指出，道安改善是需要持續累積推動的工作，市長黃偉哲每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策，延續以重點事故改善推動模式，今年以機車族群、18至24歲、高齡族群為改善對象，推出「台南市交通安全提升計畫」，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

交通局指出，重點執法方面，將以5大違規(大型車違規、酒駕、並排停車、超速、改裝危駕)為重點取締項目，並於事故熱區建置科技執法設備；工程改善方面，持續推動易肇事路段改善、無號誌路口改善、車道寬度路型檢討、校園通學環境改善等項目；教育宣導方面，將結合公私部門與NGO組織，深入鄰里下鄉並推動體驗式道安宣導活動。

為有效降低高齡交通事故，將以交通事故高風險行政區為守護對象，除推動各項體驗式道安教學，強化用路風險意識外，檢視高齡長者通行空間安全性及連續性，以及路口設施是否完善，多管齊下全面守護長輩們用路安全。

根據近期交通事故顯示，自撞交通事故有偏高趨勢，呼籲市民朋友，騎乘機車戴安全帽、開乘車應繫上安全帶、行車勿超速、不酒後駕車，妥適休息再出發，檢查車況，遵守交通規則，才是保障安全的不二法門。

台南市加強提升路口安全。圖／取自運轉台南好交通粉專
台南市加強提升路口安全。圖／取自運轉台南好交通粉專

黃偉哲 台南

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