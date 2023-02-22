台南YouBike 2.0來了！明天中午啟用 年底前前30分鐘免費

台南YouBike 2.0來了！明（23）日中午12時正式啟用，共有77處站點上線服務，3月1日後陸續再開放8處站點，而且至今年底，前30分鐘免費騎乘。市民關切的YouBike 2.0E的電動輔助自行車，陸續會在4月提供服務。

微笑單車YouBike2.0正式登場，原台南T-Bike功成身退，自2016年8月8日啟用至今約6年多，正式告別走進「台南公共運輸」歷史，但市民對T-Bike多不支持，認為站點少不方便，對YouBike2.0充滿期待。

YouBike 2.0即將啟用，77處站點、700多輛全新單車「微笑上路」。23日中午正式上線後，屆時租賃站點將自中午陸續開站並顯示於YouBike2.0官網地圖上

交通局表示，YouBike2.0首波站位85處，第1階段以滿足原T Bike 77站用戶服務為優先，3月1日後陸續開放8處站點，預計今年11月底完成300站，明年底前完成500站，共1萬個車柱、5千輛新車，其中包含500輛電輔單車。

YouBike 2.0的計費方式為前4小時每30分鐘10元，第4至8小時每30分鐘20元，超過8小時則每30分鐘40元。

交通局表示，為鼓勵使用公共自行車作為短程接駁的交通工具，明日起至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費，第2個30分鐘後，台南市市民卡全面半價。台南市大專院校如使用一卡通註記為學生證，可在有效期間內同享市民卡優惠。

有民眾詢問原本的T-bike可以用愛金卡，現在不行了嗎？交通局回應已請廠商將愛金卡納入評估。