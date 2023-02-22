打造新地標 虎尾立體停車場明年2月啟用 有商場、餐廳

雲林縣政府斥資6.3億元興建虎尾公安立體停車場，目前進度達41%，預計今年9月完工，已發包OT廠商，縣長張麗善今天到場視察時說，明年2月可正式啟用，共有326個汽機車位，1樓是商場、2樓是餐廳，盼帶動虎尾鬧區、歷史建築群觀光發展。

縣長張麗善說，虎尾立體公安停車場進度已達41%，去年3月2日開工，預計今年9月完工，OT案由日月亭股份有限公司承攬，10月將進場施作停車場設施及商場招商，預計90個工作日完成，明年2月就可正式啟用，盼帶動經濟繁榮、商業活絡。

工務處長汪令堯說，虎尾立體公安停車場是土壤液化警示區，為改良地質，打下802支基樁，初期工程進度較慢；總樓地板1萬5518平方公尺，將打造地上6層，地下1層複合式大樓，有296個汽車停車位、30個機車停車位，1樓是複合式商場、2樓是餐廳，地下1樓及3至6樓是停車空間。

立委林文瑞說，虎尾鎮人文薈萃，有布袋戲館、合同廳舍、雲林故事館等歷史建築，觀光人潮如織，蓋停車場可一次解決30年來停車困擾。議員黃美瑤說，虎尾鎮林森路及中正路停車困難，蓋停車場方便外地遊客停車，不只增進觀光效益，也把安全道路還給居民。