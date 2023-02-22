工程師兼假日農夫 他進修農業專業為自己加薪

在科技廠擔任製造部課長薛榮健，5年來陸上了近20門與農業相關課程，累積豐富專業，利用草生栽培技術、設立環境監測系統與自動澆水設施，選擇種植水果新貴「牛奶果」，市場大受歡迎，樂當假日農夫。

44歲薛榮建，年輕時曾被裁員，在職場始終很沒安全感，積極培養第二專長，想起小時候喜歡種花種草，加上自己也有農地，決定從農業領域出發。

「培養專長，就不怕失業！」薛榮健說，剛開始在網路自學，偶然得知產投方案有在職進修課程，政府也有補助就報名參加，5年來陸續上了近20門與農業相關課程，實力迅速累積。

他也談及種牛奶果原委；原來，多年前去越南旅遊，接觸到牛奶果，發現牛奶果含有豐富的鐵、鈣、膳食纖維等，營養價值高，加上台灣種植的人不多，讓他決定引進栽種。

他說，牛奶果屬熱帶水果，需對環境進行嚴格監控才能維持品質，透過所學利用草生栽培技術、導入環境監測系統與自動澆水設施，從手機縮時影像掌握作物生長狀況，不僅節省巡田時間，在防治上還能對症下藥，這也讓他的牛奶果品質穩定，口碑效應發酵，一收成就被搶購一空，供不應求，也為未來退休生活做好準備，他鼓勵在職朋友多運用政府資源學第二專長。