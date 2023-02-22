聽新聞
test
0:00 / 0:00
工程師兼假日農夫 他進修農業專業為自己加薪
在科技廠擔任製造部課長薛榮健，5年來陸上了近20門與農業相關課程，累積豐富專業，利用草生栽培技術、設立環境監測系統與自動澆水設施，選擇種植水果新貴「牛奶果」，市場大受歡迎，樂當假日農夫。
44歲薛榮建，年輕時曾被裁員，在職場始終很沒安全感，積極培養第二專長，想起小時候喜歡種花種草，加上自己也有農地，決定從農業領域出發。
「培養專長，就不怕失業！」薛榮健說，剛開始在網路自學，偶然得知產投方案有在職進修課程，政府也有補助就報名參加，5年來陸續上了近20門與農業相關課程，實力迅速累積。
他也談及種牛奶果原委；原來，多年前去越南旅遊，接觸到牛奶果，發現牛奶果含有豐富的鐵、鈣、膳食纖維等，營養價值高，加上台灣種植的人不多，讓他決定引進栽種。
他說，牛奶果屬熱帶水果，需對環境進行嚴格監控才能維持品質，透過所學利用草生栽培技術、導入環境監測系統與自動澆水設施，從手機縮時影像掌握作物生長狀況，不僅節省巡田時間，在防治上還能對症下藥，這也讓他的牛奶果品質穩定，口碑效應發酵，一收成就被搶購一空，供不應求，也為未來退休生活做好準備，他鼓勵在職朋友多運用政府資源學第二專長。
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為幫助15歲以上在職勞工有學習第二專長機會，勞動部推出產投訓練課程，由政府補助8成訓練費用，另符合中高齡、身心障礙等特定對象身份者還可享全額補助，每位勞工每3年補助7萬元，今年上半年雲嘉南分署與超過200個辦訓單位合作，開出包括ESG永續經營、智慧機械、烘焙餐飲、文創管理等600門多元產投課程，提供近1萬2000個在職進修機會，相關資訊可上台灣就業通網站查詢與報名，或洽專線(06)6985945分機1426詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言