台南市歸仁圓環旁畫設人行道 網友爆料亂象一堆

台南歸仁區市民及網友反應， 指歸仁圓環旁最近新畫設人行道，位於郵局前，許多機車騎士要到郵局都騎車穿越人行道，結果人行道被占用停車，行人根本不能走，也不敢走。台南市交通局管制科說，將研議增設人行道標誌，加強向民眾宣導。警方說，將函請交通局辦理會勘，從工程面進行改善，提醒駕駛人勿穿越人行道，維護行人安全。

有網友上傳一段歸仁圓環旁人行道，10分鐘就有多達34多輛機車騎上去的畫面，網友說，最近幾年，各縣市政府不知從哪裡學來，紛紛在馬路上畫起「標線人行道」，認為這樣就可以確保行人通行的安全，結果不是被占用停車，就是變成另類的慢車道。

林姓市民說，歸仁圓環往來汽機車很多，政府卻在汽機車車道旁設人行道，這裡不是觀光區，設人行道很奇怪，人行道設在郵局前，民眾到郵局洽辦郵務，大多騎機車到郵局，這樣不是很擾民。

歸仁警分局副分局長徐百瑄說，自去年12月9日歸仁圓環標誌、標線改善完成後，警分局共舉發該圓環違規停車及未依規定使用燈光計24件，該路段「實體人行道」及「畫設人行道」部分，持續列為交通稽查重點。