台南樂活鯤喜灣下月登場 風味餐席開百桌熱烈報名中

台南市南區樂活鯤喜灣活動下個月要陸續登場了，區公所除規畫體驗在地文化的小旅行及獨木舟遊湖外，還有「鯤喜灣風味餐」，以及今年首度發想的「好鮮鯓餐桌」餐盒和「Chill梅香青草茶微醺調酒」，提供更多從品味鯤喜灣的美食途徑，名額有限，報名要快。

這次美食活動，邀請南區亞洲餐旅師生，以地方風土食材發想設計「好鮮鯓」創意餐盒，從虱目魚甘露煮前菜、在地蔬食沙拉、主菜石斑魚漢堡、主食鮮蚵散壽司到甜點甜薯磅蛋糕，均選材自在地常見特產，讓大家從餐桌上認識鯤喜灣。中華醫事科大學生陳安義，則以灣裡青草茶概念與元素，調製堆疊青草口感並帶有甘醇厚實的梅香青草茶調酒。

由在地總鋪師掌廚的「鯤喜灣風味餐」晚宴也將席開百桌，不論是櫻花蝦米糕、唐朝一品封等經典辦桌菜，或是樹子虱目魚捲、蚵仔捲等地方食材，喜愛美食的民眾絕對不能錯過。活動名額有限，請至專屬報名網站﹙https://reurl.cc/KXV9jn）報名，或至南區區公所2樓人文課報名。