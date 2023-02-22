海市蜃樓？仁義湖畔嘉南第一景大樓雲霧繚繞 如夢幻仙境

初春日夜溫差大，天氣多變化，嘉義攝影達人曾國根19日在番路鄉仁義潭畔，拍到21層高樓「嘉南第一景」籠罩雲霧，四周雲霧繚繞，有如夢幻仙境，美照貼臉書社團「嘉義之美」，網友紛紛直說，「太美了！是海市蜃樓嗎？」

曾國根愛好攝影，到處拍自然美景與親友分享，水雲間「嘉南第一景」，仁義潭低海拔難得一見的高山景緻，他說，21層建築嘉南第一景，在海拔108公尺的仁義潭旁，遠方山脈是梅山鄉太平村，連結雲林縣的大尖、二尖山脈，因視差影響視覺與山齊高，低海拔的高山風情一年難得幾回，「我能巧遇美景，堪稱幸運」。

他表示，雲霧要剛好在大樓下方，又能剛好讓大樓頂端探出頭，並不容易，能等待拍到美景很難得，早春清晨遇氣候突變時偶有低層雲出現，氣象局發布清晨濃霧特報，有機會出現雲海。