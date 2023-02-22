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蛋價漲不停！這間佛心老闆 蚵仔煎、蚵仔包都不漲
雞蛋價格漲不停，部分地區還鬧蛋荒，引發民怨，國民小吃蚵仔煎、蚵仔包，蛋用量多，「蚵仔故鄉」嘉義縣東石鄉「阿春小吃店」，每天用蛋量大，每箱20台斤蛋由620元漲到940元，老闆夫婦陳宏聰與吳素真，自行吸收蛋漲價成本，蚵仔煎都用蛋食材都不調漲，客人直呼「老闆夫婦真佛心！」
「我家蚵仔包50元、蚵仔煎65元，很久未調漲，蛋價漲，我也不調漲」，陳宏聰與妻子吳素真經營的阿春小吃店，蚵仔生鮮，料理美味多樣，口碑相傳，網友介紹，每逢假日，生意興隆，夫婦及員工手忙不停，烤盤上煎蚵仔煎、油鍋內炸蚵仔包。
陳宏聰說，蚵仔煎、蚵仔包，除生鮮蚵仔，食材少不了雞蛋，逢假日1天要用掉一箱半雞蛋，蛋價不斷漲，他叫貨都用在地雞蛋，每箱20台斤由620元漲到940元，即將漲破千元，蛋占不少料理成本，雞蛋無法用其他食材替代，他們夫婦自行吸收漲價成本，留住客人。
陳宏聰夫婦2015年經營阿春小吃店，店內供應蚵類海鮮料理為主，每年5至9月東石鮮蚵採收，鮮蚵最肥美，開車從台61線下匝道轉入市區，沿街許多賣蚵仔料理店家，假日，阿春小吃店門口停滿車，用餐環境雖簡陋，客人絡繹不絕，吃得津津有味，陳宏聰養蚵兼經營小吃店，從產地到餐桌，提供客人最生鮮蚵仔海味。
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