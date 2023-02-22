快訊

2因素拖住股價漲勢 星宇航空早盤熄火重挫逾10%

總統初選水很深…當年蔡英文靠一招 讓賴清德從贏選到輸

等被關？清淨海不怕被監視 興櫃開盤15分鐘內再度熔斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南山區觀光道路整平 梅嶺、月世界等聯外幹道改善完成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
麻豆區安業國小通學步道。圖／台南市工務局提供
麻豆區安業國小通學步道。圖／台南市工務局提供

為改善台南市山區觀光道路品質，市府爭取前瞻計畫獲交通部公路總局核定補助3968萬元及地方自籌款871萬元，總經費共約4800萬元，辦理左鎮區南171-1線（岡林至草山）、大內區市道178線（葉式田園村）、南化區南179線（頭坑）、楠西區南188線（梅嶺段）等擇要部份道路改善，今已全部完工通車；另麻豆區安業國小通學步道也一併改善。

工務局表示，左鎮區南171-1線、大內區市道178線、南化區南179線、楠西區南188線，為農村社區、梅嶺及草山月世界等各大觀光景點等重要交通聯絡網的主要聯外幹道，假日觀光交通流量大，日久路面都已呈現老化龜裂，並道路排水不良雨季容易積水致災，影響行車品質及用路人交通安全；這次工務局由點的改善擴大到全面一次性進行路平改善。

另外，考量麻豆區安業國小學生通學步道空間的平穩、安全，也一併納入工程進行整體規畫改善。

工務局指出，以上4條聯外幹道路平改善總長度為13.38公里，工程包含既有路面刨鋪、底層改善、標線重繪和周邊環境改善等作業，及各管線單位配合人手孔蓋下地共約130座，將既有路面龜裂變形等不平整路段全面更新重鋪、加強友善環境，提供當地社區及觀光一個平穩、安全、美觀及舒適的行車環境。

南化區南179線（頭坑）。圖／台南市工務局提供
南化區南179線（頭坑）。圖／台南市工務局提供
大內區市道178線（葉式田園村）。圖／台南市工務局提供
大內區市道178線（葉式田園村）。圖／台南市工務局提供
左鎮區南171-1線（岡林至草山）。圖／台南市工務局提供
左鎮區南171-1線（岡林至草山）。圖／台南市工務局提供

月世界

延伸閱讀

台南梅嶺梅花30年來首度盛開在春節 賞花專車連開8天

台北山區今小心大雨 228連假前2天超冷 部分縣市僅8度

看準港澳自由行商機 中市推農遊風光、米其林美食搶客

北台灣整天偏冷 大台北山區降雨明顯

相關新聞

海市蜃樓？仁義湖畔嘉南第一景大樓雲霧繚繞 如夢幻仙境

初春日夜溫差大，天氣多變化，嘉義攝影達人曾國根19日在番路鄉仁義潭畔，拍到21層高樓「嘉南第一景」籠罩雲霧，四周雲霧繚繞...

蛋價漲不停！這間佛心老闆 蚵仔煎、蚵仔包都不漲

雞蛋價格漲不停，部分地區還鬧蛋荒，引發民怨，國民小吃蚵仔煎、蚵仔包，蛋用量多，「蚵仔故鄉」嘉義縣東石鄉「阿春小吃店」，每...

疫後生活逐漸正常 台南人反而想念3級原因是…

口罩本周起解禁，一般預料目前的疫情警戒也將隨之降級，全面恢復正常生活，但是卻有不少人「想念3級」，特別是疫情趨緩後、觀光...

台南樂活鯤喜灣下月登場 風味餐席開百桌熱烈報名中

台南市南區樂活鯤喜灣活動下個月要陸續登場了，區公所除規畫體驗在地文化的小旅行及獨木舟遊湖外，還有「鯤喜灣風味餐」，以及今...

台南山區觀光道路整平 梅嶺、月世界等聯外幹道改善完成

為改善台南市山區觀光道路品質，市府爭取前瞻計畫獲交通部公路總局核定補助3968萬元及地方自籌款871萬元，總經費共約48...

鳳梨裂果 關廟農會今連3天啟動加工收購

台南關廟著名鳳梨日前有農民反應因氣溫溫差過大有裂果情形，台南市政府農業局說，經與關廟農會媒合加工廠進場收購，關廟農會今起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦