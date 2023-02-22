台南山區觀光道路整平 梅嶺、月世界等聯外幹道改善完成

為改善台南市山區觀光道路品質，市府爭取前瞻計畫獲交通部公路總局核定補助3968萬元及地方自籌款871萬元，總經費共約4800萬元，辦理左鎮區南171-1線（岡林至草山）、大內區市道178線（葉式田園村）、南化區南179線（頭坑）、楠西區南188線（梅嶺段）等擇要部份道路改善，今已全部完工通車；另麻豆區安業國小通學步道也一併改善。

工務局表示，左鎮區南171-1線、大內區市道178線、南化區南179線、楠西區南188線，為農村社區、梅嶺及草山月世界等各大觀光景點等重要交通聯絡網的主要聯外幹道，假日觀光交通流量大，日久路面都已呈現老化龜裂，並道路排水不良雨季容易積水致災，影響行車品質及用路人交通安全；這次工務局由點的改善擴大到全面一次性進行路平改善。

另外，考量麻豆區安業國小學生通學步道空間的平穩、安全，也一併納入工程進行整體規畫改善。