鳳梨裂果 關廟農會今連3天啟動加工收購

台南關廟著名鳳梨日前有農民反應因氣溫溫差過大有裂果情形，台南市政府農業局說，經與關廟農會媒合加工廠進場收購，關廟農會今起至24日共3天集運裂果，並請加工廠進駐關廟農會收購。

農業局說，日前農友稱早熟鳳梨有2至3成以上裂果，農業局17日與台南區農業改良場及農糧署南區分署前往果園勘查，部分鳳梨確有裂果情形。為避免次級裂果流入市場，影響市場價格。農業局協商關廟農會集運，並媒合加工廠收購裂果鳳梨製成加工品。農業局將持續監控田區裂果狀況是否持續，以採取因應措施，降低裂果進入市場衝擊。

農業局長李建裕表示，為因應鳳梨產銷，13日公告啟動鳳梨採購加工計畫，首批數量為1500公噸，補助加工廠加工處理費每公斤3元、供應單位集運費每公斤2元。

針對裂果加工廠收購，已請關廟農會今起至24日共3天集運農民裂果，並請加工廠進駐關廟農會收購，農民繳交裂果果品不能為爛果、已流汁液、含水量過高或過熟果品。