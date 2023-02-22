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鳳梨裂果 關廟農會今連3天啟動加工收購

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南關廟鳳梨傳出裂果， 關廟農會今連3天啟動加工收購。圖 ／台南市政府農業局提供
台南關廟鳳梨傳出裂果， 關廟農會今連3天啟動加工收購。圖 ／台南市政府農業局提供

台南關廟著名鳳梨日前有農民反應因氣溫溫差過大有裂果情形，台南市政府農業局說，經與關廟農會媒合加工廠進場收購，關廟農會今起至24日共3天集運裂果，並請加工廠進駐關廟農會收購。

農業局說，日前農友稱早熟鳳梨有2至3成以上裂果，農業局17日與台南區農業改良場及農糧署南區分署前往果園勘查，部分鳳梨確有裂果情形。為避免次級裂果流入市場，影響市場價格。農業局協商關廟農會集運，並媒合加工廠收購裂果鳳梨製成加工品。農業局將持續監控田區裂果狀況是否持續，以採取因應措施，降低裂果進入市場衝擊。

農業局長李建裕表示，為因應鳳梨產銷，13日公告啟動鳳梨採購加工計畫，首批數量為1500公噸，補助加工廠加工處理費每公斤3元、供應單位集運費每公斤2元。

針對裂果加工廠收購，已請關廟農會今起至24日共3天集運農民裂果，並請加工廠進駐關廟農會收購，農民繳交裂果果品不能為爛果、已流汁液、含水量過高或過熟果品。

農業局說，全台鳳梨種植面積約1萬1525公頃，主要產區為屏東縣、南投縣、嘉義縣及高雄市。南市種植約1707公頃，僅次於屏東縣，盛產期為4至5月，目前關廟鳳梨採收約1成。

台南關廟鳳梨傳出裂果， 關廟農會今連3天啟動加工收購。圖 ／台南市政府農業局提供
台南關廟鳳梨傳出裂果， 關廟農會今連3天啟動加工收購。圖 ／台南市政府農業局提供
台南關廟鳳梨傳出裂果， 關廟農會今連3天啟動加工收購。圖 ／台南市政府農業局提供
台南關廟鳳梨傳出裂果， 關廟農會今連3天啟動加工收購。圖 ／台南市政府農業局提供

鳳梨 農會 屏東縣

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