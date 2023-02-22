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疫後生活逐漸正常 台南人反而想念3級原因是…

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
疫後生活逐漸恢復正常，有網友在PTT上分享想念3級時的台南生活，圖為當時成功路上的丹丹漢堡在周六中午完全沒人排隊。圖／PTT
疫後生活逐漸恢復正常，有網友在PTT上分享想念3級時的台南生活，圖為當時成功路上的丹丹漢堡在周六中午完全沒人排隊。圖／PTT

口罩本周起解禁，一般預料目前的疫情警戒也將隨之降級，全面恢復正常生活，但是卻有不少人「想念3級」，特別是疫情趨緩後、觀光客大爆發的台南，有網友在PTT台南版上發文「大家最想念3級時的什麼」，引發眾多共鳴，很多台南人特別想念疫情嚴峻3級警戒時，「沒有觀光客、沒有塞車、名店老闆的嘴臉突然變好看」，讓一票網友笑翻。

全球歷經史無前例的3年新冠肺炎疫情，目前都朝向恢復正常生活，台灣自20日起除了少數場所外、室內外都不必戴口罩，但全面恢復正常生活之際，也有人對於「正常生活」反而不太習慣，就有不少人認為口罩應該還是會繼續戴一陣子，目前各級學校也尚未解除口罩令。

有網友在PTT台南版發文，「前年3級警戒的苦悶日子，多數人一定不想再體驗一次，但回想起來，有很多只有3級時期才有的特殊景象。比如：中西區市區路邊停車位超多、假日沒有遶境活動而靜謐、小吃名店沒人 外帶不用排只要2分鐘」，詢問其他網對於3級期間印象最深刻的是什麼。

許多網友對於發文都有同感，「超懷念 路上沒違停不塞車 吃飯不用排隊 有夠宜居」，認為當時的狀況雖然很多人很辛苦，但那種景象確實可以把台南稱上是宜居城市，「把觀光客的台南還給台南人」，也有網友對於疫後各寺廟恢復遶境、做醮無法適應，認為市區裡在3級時完全沒有這些，超級安靜。

還有不少人對於台南美食3級時的狀況也很懷念，「原本臉臭的老闆突然都會笑了」、「原本不讓外帶的突然都失去原則可以外帶了」、「每一家都推出超值外帶餐，真的很想念」、「有看到阿明無聊的坐在門口等客人（阿明豬心是台南排隊名店之一）」、「丹丹周六居然沒人不必排隊 超想念」、「連得堂（台南煎餅名店）想買幾包都行不限量」。

大家對於疫情期間印象深刻的還有「全副武裝戴面罩護目鏡去賣場採買」、「連吃東西都要找地方躲起來吃」、「廚藝進步了」、「去成大看醫生居然有很多停車位」、「晚上6點多出門跟死城一樣」、「中午去火車站前居然沒什麼人車，有嚇到」，還有人高喊「還我3級」、「3級很棒」。

疫後生活逐漸恢復正常，但不少台南人反而想念3級警戒時的生活。圖／PTT
疫後生活逐漸恢復正常，但不少台南人反而想念3級警戒時的生活。圖／PTT
疫後生活逐漸恢復正常，但不少台南人反而想念3級警戒時的生活。圖／PTT
疫後生活逐漸恢復正常，但不少台南人反而想念3級警戒時的生活。圖／PTT
疫後生活逐漸恢復正常，但不少台南人反而想念3級警戒時的生活。圖／PTT
疫後生活逐漸恢復正常，但不少台南人反而想念3級警戒時的生活。圖／PTT

台南 疫情 口罩

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