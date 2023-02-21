南部區域醫院首家 柳營奇美通過冠狀動脈照護品質認證

在醫師與各領域專業人員努力之下，台南柳營奇美醫院今年通過醫策會「冠狀動脈疾病照護品質認證，也是南台灣第一家通過認證的區域級醫院。

柳營奇美醫院今天發布新聞稿披露上述喜訊，柳營奇美醫院醫務秘書暨心血管中心主任顧博明表示，醫策會「冠狀動脈疾病品質認證」為台灣一項高水準的醫療照護品質認證，提供包括急性心肌梗塞、狹心症、缺血性心臟衰竭及心律不整等疾病的整合照護服務。

本次認證過程歷經心臟內科、心臟外科、醫療品管等專家三階段到院現場評核，查證在醫療照護、藥物療效、衛教品質、心肺復健、戒菸推廣措施，最後獲得委員一致認可，正式授予「冠狀動脈疾病照護品質認證」，能提供心血管病友們完整性的醫療照護，與醫學中心並駕齊驅。

協助認證作業的柳奇心臟血管內科醫師黃博彥表示，心臟疾病長年高居國人十大死因第2位，其中最常見的就是急性心肌梗塞。醫療團隊為在第一時間搶救病人，會以心導管置放血管支架或以繞道手術重建心臟血流，此時，除了心臟科醫師的頂尖技術及專業設備外，其他醫療專科、醫技及護理團隊的整合也相當重要，尤其是術後照護、藥物衛教、心肺復健、營養攝取、檢驗追蹤、戒菸輔導及個案管理照護，都需要跨團隊成員長時間的關懷，才能有效避免心肌梗塞的再次發生。