「保正作家」新書發表 從詩集、影像領略台灣農村之美

雲林在地文學作家蔡秋桐擅長以漢文、台灣話文創作，因日治時期曾任保正，被稱「保正作家」，縣府文化觀光處、中央研究院台灣史研究所及台灣文學館共同編纂出版「蔡秋桐詩文集」、「蔡秋桐影像集」，今天正式發表，讀者到3月26日期間可至文觀處主題書展，及2月25日「咱的日子–我們的日常」講座翻閱新書，發掘「台灣原味」文學。

文學家陳淑容博士今天分享蔡秋桐的文學作品，包括其身兼保正及糖廠委員時所留下的珍貴文件，相關文學作品、影像見證了戰前與戰後的雲嘉農村，刻畫著當年的社會發展與地方事務，成為文學作家與作品研究的重要資料。

文化觀光處長陳璧君說，蔡秋桐曾任保正，戰後也擔任元長鄉首任鄉長，並當選台南縣第1屆參議員，其創作具強烈本土語色彩，字裡行間紀錄蔡氏家族和當地早期生活，農村社會文化變遷也藉此被真實保存著。

蔡秋桐的故鄉在元長鄉五塊村，當地信義國小校地、校歌及校徽等，無一不與之相關，校方也將「讀冊館」轉型為蔡秋桐文學館，以紀念其對地方的貢獻，後人能更了解他的生平事蹟。