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阿里山花季3/10登場賞31種櫻 山櫻花阿龜櫻搶頭香

中央社／ 嘉義縣21日電

阿里山花季3月10日登場至4月10日結束，嘉義林區管理處今天表示，花季期間阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花將逐一綻放，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開。

嘉義林管處告訴中央社記者，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻等，而小櫻王唐實櫻已開花2至3成，預計本周至3月初可完全盛開。

另外，台灣原生種櫻花霧社櫻將於2月底、3月初接力綻放；此外眾所矚目的櫻王染井吉野櫻已含苞待放，預計3月中盛開，沼平、祝山地區的染井吉野櫻3月上旬就會開花。

嘉義林管處指出，其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花，且花期將持續至4月下旬，非櫻花花種如杜鵑、紫藤則花期較晚，預計4月下旬開花；園區即時花況及相關公告訊息請密切留意「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲團、alishanforest instagram及下載「森遊阿里山APP」。

嘉義林管處表示，花季期間假日台18線（阿里山公路）將實施交管，66K至88.2K管制小客車通行，相關單位提供客運轉乘與接駁服務，請多利用。

櫻花 阿里山 嘉義

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