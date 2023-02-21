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勞工職災復健到復職一條龍服務 台大雲林分院獲雙認證

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台大雲林分院獲勞動部職災診治和職能復健雙認證專責醫院，今天揭牌將從診治、復健、復職評估訓練到職災給付諮詢提供一條龍服務，是勞工一大福音。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院獲勞動部職災診治和職能復健雙認證專責醫院，今天揭牌將從診治、復健、復職評估訓練到職災給付諮詢提供一條龍服務，是勞工一大福音。記者蔡維斌／攝影

勞動部推動職災復健、復職一條龍政策，雲林台大醫院獲得職災診治和職能復健雙認證，獲勞動部指定為專責醫院今天揭牌，未來勞工職病、傷害，不僅可接受復健，包括職傷補助、復工的評估認定將整併合辦，讓勞工不必再四處奔波，提供全方位的保護和服務，是勞工一大福音。

今天揭牌儀式由勞動部職安署副署長李柏昌、台大雲林分院長馬惠明、副縣長謝淑亞、勞青副處長處許木山及多位醫師共同主持，未來將提供受災勞工包括診治、醫療、復健、工作能力評估、復工計畫及補助諮詢等一條龍服務。

台大環境及職業醫學部主任李念偉以實例個案說明指出， 一名建築工鷹架墜落，開刀復健3個月無薪，經轉介至職業傷病診治整合服務中心協助，完成職傷及醫療給付並持續復健治療，後來工人想復工，發現已無法搬重物，再將他轉介至職能復健單位進行工作能力評估，甚至還為他設計一套專屬的訓練，成功重返職場。

馬惠明表示，職安署統計，110年勞工失能傷害13448人次，其中僅約21%接受復健療程保住工作；當中約73%勞工傷後回到原本工作崗位。數據顯示勞工傷病後即便康復，但可能因工作能力不足或心理壓力等因素而無法重返原職。

復健部主任陳信水表示，5年前台大雲林分院成立「工作強化中心」，統計106年至111年共收案129名，成功復工110名，復工率達85.2%，院方整合復健與職業醫學組成的團隊，提供全面性及個人化的職能復健服務，例如協助雇主或職災勞工擬定復工計畫、工作分析、能力評估、增進恢復心理功能訓練等，以利早日返回職場，創造勞資雙贏。

為減少跨區就醫困擾，台大整合骨科、外科、復健科等資源，與鄰近縣市政府合作，提供職災傷病預防、診治、復工及勞工保險權益諮詢等服務，使勞工獲得「一站式」完善服務，不必再四處奔波。

副署長李柏昌指出，新法通過後，這項一條龍服務政策從受傷到復職，可讓勞工受到妥善保護，職災發生可就近就醫，再轉介至獲認證的台大接受復職前的終端服務，因預算經費增加，職能復健名額不會受限，人力經費到位提供更完善服務。

職能復健中心醫師說明復職前的訓練，包括推拉或爬高等提供個人化的訓練，以利回到職場，並強調未來受訓員額不受限。記者蔡維斌／攝影
職能復健中心醫師說明復職前的訓練，包括推拉或爬高等提供個人化的訓練，以利回到職場，並強調未來受訓員額不受限。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院獲勞動部職災診治和職能復健雙認證專責醫院，今天揭牌將從診治、復健、復職評估訓練到職災給付諮詢提供一條龍服務，是勞工一大福音。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院獲勞動部職災診治和職能復健雙認證專責醫院，今天揭牌將從診治、復健、復職評估訓練到職災給付諮詢提供一條龍服務，是勞工一大福音。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院獲勞動部職災診治和職能復健雙認證專責醫院，今天揭牌將從診治、復健、復職評估訓練到職災給付諮詢提供一條龍服務，是勞工一大福音。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院獲勞動部職災診治和職能復健雙認證專責醫院，今天揭牌將從診治、復健、復職評估訓練到職災給付諮詢提供一條龍服務，是勞工一大福音。記者蔡維斌／攝影
台大復健中心主任陳信水（左三）說明職能復健中心提供復職前的評估和訓練，讓勞工安心重返職場。記者蔡維斌／攝影
台大復健中心主任陳信水（左三）說明職能復健中心提供復職前的評估和訓練，讓勞工安心重返職場。記者蔡維斌／攝影

復健 台大醫院

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