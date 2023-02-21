台南228連假旅遊全攻略 馬戲、蜀葵、櫻花、木棉一次看

228連假台南的活動非常多，台南市觀光旅遊局整理全攻略，市長黃偉哲表示，台南購物節到2月28日結束，連假好好把握來台南消費抽房子的機會，初春的台南也是各種花朵開始綻放的時候，包含木棉花、蜀葵花及櫻花都將陸續盛開，歡迎大家到訪台南過連假。

2023 FOCASA馬戲藝術節-水交社文化園區（2月22日至28日）

長年致力創作及推廣馬戲藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」與台南市府文化局共同主辦第一屆馬戲藝術節，表演陣容廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家以及台灣本土頂尖團隊，總共近30組團隊連續7天帶來超過150場演出，愛好馬戲藝術的朋友們絕對不能錯過！除了在V-13馬戲篷內演出之外，還有另外8大特色展區，包括跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩橡皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集區等，讓民眾身在台南就能體驗小亞維儂（Avignon）輕鬆又休閒的生活風格。

學甲蜀葵花文化節-學甲區光華里活動中心（2月25日至3月4日）

今年學甲蜀葵花文化節已邁入10周年，蜀葵花又稱一丈紅，高度可達一至兩公尺以上，花色繽紛艷麗，25日開幕當日除了精彩表演外，還有集章兌換限量禮品、蜀葵花樹脂黏土DIY、蜀葵花造型氣球DIY等活動，到了3月4日還有蜀葵花藝術PARTY，邀請藝術團隊接力演出，也可與後壁國際蘭展一起安排行程。

木棉花陸續綻放─2023白河木棉花季（3月11日至3月26日）

在台南著名的木棉花道有白河林初埤花道、將軍區的苓仔寮北環道周邊，還有西港區南41線、新市區南138線、東區巴克禮紀念公園、新營區的長榮路、佳里區蕭壠文化園區、鹽水區田寮社區（台灣詩路）、歸仁區歸仁十五路、以及新化區虎頭埤風景區，都可以看到鮮豔的橘紅色木棉花，目前木棉花已慢慢陸續綻放，吸引不少民眾先睹為快，3月11日至3月26日為白河木棉花季，活動期間假日將實施交通管制，林初埤周邊道路作為行人徒步區以維護賞花品質。

櫻花─山上花園水道博物館

一年一度的山上花園水道博物館淨水池區櫻花陸續盛開，有吉野櫻、富士櫻、河津櫻與八重櫻4個品種，目前在滯洪池周圍的河津櫻花況較佳，2月底來訪也有機會趕上八重櫻盛開的花期，歡迎大家來拍美照！

台灣國際蘭展行銷宣傳（2月25日至3月2日）

觀光旅遊局配合國際蘭展，推出拍照打卡送門票活動，只要遊客至觀光旅遊局轄管11處旅服中心與蘭展宣傳立牌拍照打卡，即可獲贈限量台灣國際蘭展門票，每處限量100張，手腳要快。今年國際蘭展3月4日至3月19日，展期長達16天，連假到台南旅遊順便拍照打卡換門票，3月再來台南走逛蘭展。

台南購物節（活動至2月28日）