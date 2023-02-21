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最高補助200萬！嘉市府再推老木屋修繕 條件這兩區域內
擁6000多棟木造屋的嘉義市，市府指出，配合十大旗艦計畫推「木造建築都市更新整建維護補助計畫」，在嘉義火車站、東市場兩區域，屋齡30年以上木造屋，修繕最高獲補助200萬，此計畫可與現有舊屋力、老屋卸妝計畫同時使用；說明會反映佳，有議員建議，要幫媒合木構師傅，平衡供需。
都發處表示，盤點過較多木造建築且不少損壞嚴重地點，一個為火車站前的中山路兩側，另個東市場旁的公明路兩側，畫定策略性都市更新地區，區內木造屋獲所有權人百分百同意，包括結構補強、防火材質改善等，都可申請。
都發處解釋，此屬競爭型計畫，府內自編1000萬，預計今年核定5戶，1戶最高補助修繕成本75%，金額上限200萬，若修繕後較能呈現亮點、有故事性、願對外開放有助觀光，會優先入選；且跨局處與文化局合作，有機會同時獲不同老屋補助。
市府都發處偕同文化局、建設處、消防局，近來辦兩場修繕補助說明會，逾80人參加，反應熱烈，對補助抱有期待。整修老屋的郭先生認為，補助金額增加，以屋主角度不無小補，先前市府承辦廠商來也詢問是否木造屋要修繕，有感受到熱情，樂觀其成新計畫。
有土木技師背景的議員黃敏修說，現行較多做木工裝潢，但懂木造結構、梁柱系統者較少，若要整修木屋，恐較難找師傅，市府可作平台協助媒合，讓資訊公開透明，供需雙方更明瞭，避免資訊不對等壟斷，放大稀有性。
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