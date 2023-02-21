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台南辦伯公生慶典 國際母語日傳承客語文化

中央社／ 記者楊思瑞台南21日電

台南市中西區六合境大埔福德祠今天舉辦具客家風情的土地公（客家人稱伯公）壽誕慶典，適逢國際母語日，現場以客語朗讀祭神祝壽文，並安排樂團演奏客家八音，祭品也具客家特色，吸引不少民眾參加。

祝壽祈福儀式由台南市長黃偉哲擔任主祭，副市長趙卿惠、客家事務委員會主委古秀妃等市府官員陪祭，不少台南客家社團幹部或代表出席，廟方循古法準備盤花、紅粄等客家特色供品，邀請樂團演奏客家八音，還有「伯公」、「伯婆」人偶同台，替客家民眾的「伯公」慶生。

黃偉哲致詞表示，今年是市府客委會推動第2屆伯公生慶典，是台南非常重要的客家民俗活動，希望伯公可以保佑民眾平安健康、今年都能「旺兔順利」，並讓目前水情不佳的台南可以早日天降甘霖，更期待客委會繼續推動「伯公照護站」，扮演像土地公一樣的角色，持續給市民最好照顧。

古秀妃表示，剛好今天也是國際母語日，可以聽到客語朗讀祭文的難得場面，這就是傳承的一環，客委會將繼續努力凝聚台南客家認同、傳承客家語言和文化。

台南市政府客家事務委員會提供資料指出，在祭拜伯公的傳統禮俗中，客家婦女會在自家庭院摘花，擺盤成小巧豐圓的盤花，以及親手製作紅粄等客家特色供品祭拜，祭祀當天再將紅粄分送親友，代表分享及感謝，此舉稱為「打粄」，八音則是以鑼鼓樂加上嗩吶等吹奏樂器，是客家傳統祭典或節慶不可或缺元素。

客委會 黃偉哲

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