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水林甘藷節登場焢窯大請客 今年57號地瓜特別綿密好吃

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣甘藷故鄉的水林鄉將於3月4日舉辦甘藷文化節，邀國人到水林焢甘藷並選購品質優的水林地瓜。記者蔡維斌／攝影
台灣甘藷故鄉的水林鄉將於3月4日舉辦甘藷文化節，邀國人到水林焢甘藷並選購品質優的水林地瓜。記者蔡維斌／攝影

500個焢窯秒殺！國內主產甘藷的水林鄉甘藷文化節3月4日盛大登場，今年特別選在北港和水林交界風景優美的北港滯洪池農區，準備超過4千台斤的甘藷發送給焢窯民眾，500組焢窯線上報名秒殺。

水林鄉長許山埜表示，今年水林甘藷特別綿細甜嫩，價格合理，歡迎民眾一起來水林體驗烤地瓜，回味童年農村時光，選購超優的水林地瓜。

水林鄉公所今天舉辦甘藷文化節記者會，鄉長許山埜表示，當天除了焢窯，還有陶藝手拉坏、兔年剪紙手作坊、地瓜玉兔冰皮餅DIY、蕃薯美食品嚐、古早味童玩互動體驗、夾娃娃抽獎等精彩親子活動，還有獎品豐富的摸彩，把50液晶電視、腳踏車、吸塵器、電鍋、電風扇、果汁機等大獎帶回家。

現場並有小農展售會，許山埜表示，水林鄉得失獨厚，土壤略帶鹼性屬於半砂土，很適合種植甘藷，所產甘藷聞名遐邇，尤其近年來推動甘藷農業經營專區，建立產銷履歷標章，讓國人安心吃，把更甘藷推向國際，水林甘藷特別甜鬆綿密，口感極佳，尤其台農57號更受歡迎。

農民也是村長也黃常說，今年所產的57號甘藷因少雨，外觀賣相雖不太好，但吃起來特別香Q綿嫩，今年農地產地價每台斤約八元，零售約10多元並不貴，目前是吃水林甘藷最佳時機。

水林鄉公所歡迎全國民眾3月4日到水林同享焢窯樂，並選購特優的水林甘藷。

台灣甘藷故鄉的水林鄉將於3月4日舉辦甘藷文化節，邀國人到水林焢甘藷並選購品質優的水林地瓜。記者蔡維斌／攝影
台灣甘藷故鄉的水林鄉將於3月4日舉辦甘藷文化節，邀國人到水林焢甘藷並選購品質優的水林地瓜。記者蔡維斌／攝影

鄉長 北港 產銷履歷

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