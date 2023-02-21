加速開發 麻豆工業區首例抵費地設定地上權完成公證簽約

台南市政府辦理麻豆工業區市地重劃區抵費地地上權招標案，今年1月19日完成開標作業。官田鋼鐵股份有限公司為麻工段389地號土地得標人，於得標次日起15日內繳納完成第一期權利金、履約保證金及完成使用保證金，今天辦理簽約事宜。

官田鋼鐵股份有限公司標得麻工段389地號土地，為該公司擴廠所需，預計生產螺絲線材使用，該公司將立即申請建廠，日後將有助於該公司提高年產值外，同時也為麻豆工業區帶來更多就業機會。

地政局長陳淑美表示，將於3月完成與官田鋼鐵地上權登記及土地點交事宜，俾利其能盡早規畫利用並完成建廠設置。

市長黃偉哲表示，因應台商回流熱潮帶動工業用地需求，台南市政府積極為廠商提供產業發展所需土地。麻豆工業區去年1月完工，台南市率全國之先，於市地重劃區未有盈餘前，即採用標租、設定地上權之多元處分方式，促進開發區之土地利用。

地政局預計在3至4月辦理麻豆工業區土地標售公告，並於第2季陸續安排第二次地上權招商說明會，聽取潛在廠商需求及辦理公告招標事宜，屆時歡迎各界優質廠商積極參與投標，促進麻豆地區產業發展，共創地方經濟與繁榮。