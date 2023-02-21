加速開發 麻豆工業區首例抵費地設定地上權完成公證簽約
台南市政府辦理麻豆工業區市地重劃區抵費地地上權招標案，今年1月19日完成開標作業。官田鋼鐵股份有限公司為麻工段389地號土地得標人，於得標次日起15日內繳納完成第一期權利金、履約保證金及完成使用保證金，今天辦理簽約事宜。
官田鋼鐵股份有限公司標得麻工段389地號土地，為該公司擴廠所需，預計生產螺絲線材使用，該公司將立即申請建廠，日後將有助於該公司提高年產值外，同時也為麻豆工業區帶來更多就業機會。
地政局長陳淑美表示，將於3月完成與官田鋼鐵地上權登記及土地點交事宜，俾利其能盡早規畫利用並完成建廠設置。
市長黃偉哲表示，因應台商回流熱潮帶動工業用地需求，台南市政府積極為廠商提供產業發展所需土地。麻豆工業區去年1月完工，台南市率全國之先，於市地重劃區未有盈餘前，即採用標租、設定地上權之多元處分方式，促進開發區之土地利用。
地政局預計在3至4月辦理麻豆工業區土地標售公告，並於第2季陸續安排第二次地上權招商說明會，聽取潛在廠商需求及辦理公告招標事宜，屆時歡迎各界優質廠商積極參與投標，促進麻豆地區產業發展，共創地方經濟與繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言