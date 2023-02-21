拚疫後觀光振興 阿里山風管處組團前進泰國旅展大獲好評
疫情解封，觀光局阿里山國家風景區管理處拚觀光振興，日前組團赴泰國曼谷參加16至19日泰國春季旅展，推展阿里山觀光，鄒族逐鹿社區理事長莊莫俄等人穿傳統服飾展演，參加推介會，廣受泰國遊客好評，現場諮詢遊客於旅展累積近10人，最後1天逼近3萬人次，成功擄獲泰國遊客的，紛紛說，「好想來阿里山！
泰國旅展是阿里山風管處疫後首次帶著沉積2年的觀光業者，出訪國外，現動推介六大主題：茶、咖啡、原民、鐵道、生態、浪漫旅遊主題等行程，透過特色體驗、浪漫婚拍遊程、原民樂舞、部落特色遊程及旅行社推廣等，將阿里山精彩原汁原味帶到泰國呈現。
阿里山風管處除精彩呈現阿里山之美，邀請泰國當地知名KOL bon_appetitbkk（bon_appetitbkk在泰國有影響力，短影音平台有近百萬追蹤，Instgram有57萬追蹤人數），到現場體驗阿里山美好，在攤位跟遊客推廣，阿里山風管處下月登場的情定雲梯上－星光下婚禮，讓剛新婚一對新人bon_appetitbkk，現場報名參加，要來阿里山體驗浪漫之旅。
除參加旅展，阿里山風管處也帶領六大主題代表業者，包含逐鹿部落、山美部落、然井茗露X阿里山霧很濃、瑞里小公主咖啡、瑞里印象咖啡等共10家業者，參加泰國旅展推介會，讓業者彼此溝通，讓泰國民眾留下對阿里山最美印象，達到推廣觀光效益。
阿里山風管處長洪維新說，疫後開放觀光第1年，風管處及轄區觀光業分做好迎客準備，不論地景旅遊行程、阿里山好茶、精品咖啡、部落遊程及浪漫體驗等，主動出擊泰國旅展，讓國外旅客來阿里山！精彩活動在FB官方粉絲團「阿里山新印象」發布，旅遊資訊請上阿里山國家風景區管理處官網查看。
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