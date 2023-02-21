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雲林水林番薯文化季3月4日登場 回味兒時農村時光

中央社／ 雲林縣21日電

雲林縣水林鄉長許山埜今天表示，將於3月4日舉辦2023水林番薯文化季，現場準備超過4000台斤的番薯和500組親子焢窯，共同回味小時候農村時光。

雲林縣府農業處統計，雲林縣種植番薯的面積約有3200公頃，占全台的42%，其中以水林鄉耕種面積最大，有1200公頃，種植的品種以台農57號為主。

水林鄉公所今天舉辦2023水林番薯文化季記者會，許山埜宣布，3月4日在164線滯洪池對面舉辦2023水林番薯文化季，歡迎大家來水林回味小時候的農村時光。

許山埜表示，當天準備超過4000台斤的番薯和500組親子焢窯，讓民眾一起揪團用土塊堆疊窯體烤地瓜。

許山埜說，除了焢窯，還安排許多親子活動，包括陶藝手拉坏、兔年剪紙手作坊、地瓜玉兔冰皮餅DIY、蕃薯美食品嚐、古早味童玩互動體驗等以及摸彩活動。

水林鄉公所指出，水林的番薯可以稱上極品中的極品，因為水林鄉土壤略帶鹼性，屬於半砂土是很適合種植番薯，在水林所產的番薯個頭大、品質優，口感特別甜、鬆、綿密。

親子 雲林 玉兔

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