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雲林縣第一個路邊停車收費地點出爐！試運轉時間曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣是全台少數還沒有實施路邊停車收費的縣市，斗六市府文路、公園路及民生南路等路段，預計在3、4月公告後，開始試辦路邊停車格收費，每小時20元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣是全台少數還沒有實施路邊停車收費的縣市，斗六市府文路、公園路及民生南路等路段，預計在3、4月公告後，開始試辦路邊停車格收費，每小時20元。記者陳苡葳／攝影

雲林縣是全台少數還沒有實施路邊停車收費的縣市，尤其斗六、虎尾等人口較多的市鎮，停車空間周轉率不足，停車位一位難求，縣府去年修正雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例，將率先在斗六市府文路等行政機關周邊路段，試辦路邊停車格收費，預計3、4月公告後實施，每小時20元，之後視情況擴大辦理，虎尾、斗南2鎮也緊隨在後，最快今年跟進。

斗六市內有超過1千格的路邊停車位，不過從未實施收費，造成部分車格出現長時間停放甚至被占用等情形，以致停車格周轉率下降，增添臨時停車的民眾不便，加上停車場可能還得走一段路，衍生路邊停車亂象。

縣府工務處長汪令堯表示，為解決問題，縣府修正雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例，第1階段委由斗六市公所在府文路、公園路及民生南路等路段，開始試辦路邊停車收費，總計178格。

汪令堯指出，試辦初期採感應式設備確認停車，由人工計時計費，每天收費時間為上午7點至晚上10點，每小時收費20元（前5分鐘免費），目前正在建置停車柱，測試完成後公告，期滿後啟用運轉，後再視營運情況，擴大全市實施。

「城市要進步，首重使用者付費！」汪令堯表示，路邊停車收費由斗六市率先上路，虎尾鎮、斗南鎮也表達跟進意願，目前已規畫虎尾市區170格，斗南則計畫以火車站周邊為主，可望陸續在上半年開始試辦。

部分鬧區的停車場收費每小時10元，比起將實施路邊停車收費便宜，汪令堯說，因多數停車場都還離市區有一小段距離，為鼓勵久停民眾多利用，把路邊停車格留給辦急事或臨停者使用，因此目前朝此方向規畫，未來持續觀察實際需求進行改善。

雲林縣是全台少數還沒有實施路邊停車收費的縣市，斗六市府文路、公園路及民生南路等路段，預計在3、4月公告後，開始試辦路邊停車格收費，每小時20元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣是全台少數還沒有實施路邊停車收費的縣市，斗六市府文路、公園路及民生南路等路段，預計在3、4月公告後，開始試辦路邊停車格收費，每小時20元。記者陳苡葳／攝影

斗六 停車場 雲林

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