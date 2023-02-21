快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

嘉縣美源社區合作社回饋鄉里 捐5000盒唾液快篩

中央社／ 嘉義縣21日電

嘉縣水上鄉美源社區合作社種植印加果榨油成效不錯，將利潤回饋鄉里，今天捐贈5000盒唾液快篩試劑給縣物資銀行，社會局將分配給縣內弱勢家庭使用，提供實質幫助。

社會局長張翠瑤告訴中央社記者，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停歇，美源社區合作社透過嘉義縣議員楊秀琴媒合，捐贈5000盒唾液快篩給物資銀行，幫助弱勢家庭。

美源社區合作社理事主席林寶瓶表示，合作社由社區全體居民擔任社員，並由部分居民做為股東，進行多元化產業發展，包含印加果油生產，成立2年資本額從最初的400萬，已成長至近2000萬，股東們決議將利潤回饋給社會。

張翠瑤指出，美源社區合作社不僅捐贈快篩，還將營收利潤的20%回饋給社區，興建社區公共設施、舉辦老人關懷活動。

張翠瑤說，嘉義縣物資銀行開辦至今邁入第11年，各界善心資源捐贈至物資銀行，再由分配給縣內弱勢家庭，提供實質的幫助。

唾液快篩 弱勢家庭 嘉義

延伸閱讀

年後轉職潮勞工未休完特休應結算工資 嘉縣3年9家中小企業被罰

邊境開放4個月 入境移工逾10萬達疫情前水準

嘉義縣188人確診 65歲以上接種送500元禮券及家用快篩2劑

嘉義番路西羅亞協會馬敏 凝聚力量打造新住民據點平台

相關新聞

兒童遊具「影分身」？家長驚見鄰近公園同遊具：以為時空錯亂

台南有家長在北區文靈公園及大興公園驚見相同的「雙塔」兒童遊具，且兩地距離不到1公里，認為政府單位不夠用心，在臉書發文引熱...

拚疫後觀光振興 阿里山風管處組團前進泰國旅展大獲好評

疫情解封，觀光局阿里山國家風景區管理處拚觀光振興，日前組團赴泰國曼谷參加16至19日泰國春季旅展，推展阿里山觀光，鄒族逐...

雲林縣第一個路邊停車收費地點出爐！試運轉時間曝光

雲林縣是全台少數還沒有實施路邊停車收費的縣市，尤其斗六、虎尾等人口較多的市鎮，停車空間周轉率不足，停車位一位難求，縣府去...

台南大內公所志工媽媽宣導災害防救 扎根學童與家長

台南市大內區曾文溪畔、低漥地區颱風豪雨或曾文水庫洩洪都可能淹水。區公所「祥和小隊志工媽媽」今天到大內國小，對學童宣導避難...

關懷弱勢 陳建仁視察台南鹽水心理衛生中心

行政院長陳建仁等人今近午視察台南鹽水心理衛生中心布建成果，數度肯定市長黃偉哲帶領市府團隊活化空間改造成心理衛生中心，陳也...

小孩入園只要99元！228連假劍湖山賞花遊玩最划算

雲林縣古坑山區櫻花怒放、百花盛開，劍湖山世界也成為228連假賞花的好去處，山茶花、八重櫻綻放，劍湖山從2月25日至28日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦