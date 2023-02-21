嘉縣美源社區合作社回饋鄉里 捐5000盒唾液快篩
嘉縣水上鄉美源社區合作社種植印加果榨油成效不錯，將利潤回饋鄉里，今天捐贈5000盒唾液快篩試劑給縣物資銀行，社會局將分配給縣內弱勢家庭使用，提供實質幫助。
社會局長張翠瑤告訴中央社記者，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停歇，美源社區合作社透過嘉義縣議員楊秀琴媒合，捐贈5000盒唾液快篩給物資銀行，幫助弱勢家庭。
美源社區合作社理事主席林寶瓶表示，合作社由社區全體居民擔任社員，並由部分居民做為股東，進行多元化產業發展，包含印加果油生產，成立2年資本額從最初的400萬，已成長至近2000萬，股東們決議將利潤回饋給社會。
張翠瑤指出，美源社區合作社不僅捐贈快篩，還將營收利潤的20%回饋給社區，興建社區公共設施、舉辦老人關懷活動。
張翠瑤說，嘉義縣物資銀行開辦至今邁入第11年，各界善心資源捐贈至物資銀行，再由分配給縣內弱勢家庭，提供實質的幫助。
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