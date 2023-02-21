台南大內公所志工媽媽宣導災害防救 扎根學童與家長

台南市大內區曾文溪畔、低漥地區颱風豪雨或曾文水庫洩洪都可能淹水。區公所「祥和小隊志工媽媽」今天到大內國小，對學童宣導避難收容處所、防救災教育及儲備糧食教育，從小扎根正確防災觀念。

志工媽媽以輕鬆對話引導小朋友認識各項防救災整備及應變處置作為。首先模擬發布颱風警報，問小朋友颱風會帶來豪雨，這個時候要做些什麼？機會教育小朋友住家應自行準備「防災背包」，並將防災背包放置在明顯和隨手可以拿得的地方，災害發生時就能派上用場。

而救難包裝口糧餅乾泡麵等食物，應注意是否已逾保存期限，確認要有2至5天維生所需，手電筒收音機、輕便雨衣、保暖衣物等切有急救箱備用。 志工媽媽介紹防救災宣導海報還穿插「有獎徵答」、鼓勵小朋友回答，小朋友踴躍舉手發言回答無冷場，增添學習樂趣。互動及獎品吸引小朋友、讓防救災觀念深植日常生活。

志工媽媽表示，協助災害防救教育走入校園、深耕校園，這讓她們感覺有意義及成就感。

區公所表示，志工媽媽6人帶著家長參與防災儲糧實際體驗，讓小朋友認識所居住的地理位置，是否位於易淹水地區。說明當颱風豪雨來時，道路有積淹水情形，如何和家人避難，萬一要避難時，知道區公所在哪裡開設收容處所及逃生避難的路線，讓小朋友了解鄰近住家各避難收容處所位置，針對不同災害類型避難處所差異。

而災害發生時區公所優先開設的避難收容處所，就是小朋友就讀的大內國小，也要將訊息回家後告訴爺爺奶奶及爸爸媽媽，讓全家人都知道。