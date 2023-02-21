關懷弱勢 陳建仁視察台南鹽水心理衛生中心

行政院長陳建仁等人今近午視察台南鹽水心理衛生中心布建成果，數度肯定市長黃偉哲帶領市府團隊活化空間改造成心理衛生中心，陳也提及總統蔡英文希望打造更堅韌社會安全網，除上任第一年分三期投入70億，2021年起更以5年預計投入400億元預算。

陳建仁在衛福部長薛瑞元、行政院發言人羅秉成等人陪同近午視察鹽水心理衛生中心，黃偉哲率領衛生、社會、警察、民政等局長迎接，包括成大、奇美、安南、新樓醫院等南市主要醫院院長也與會。

鹽水社區心理衛生中心建物原為舊鹽水消防分隊，經市府及中央投入500餘萬改建，黃偉哲致詞時，不論是防疫上協助、長照工作的支持或是幫忙建置鹽水社區心理衛生中心，這都是中央地方合作成果表現。他表示，市府會繼續挹注資源跟人力，除鹽水外，南市還會陸續在北區、善化等區設置總計5處心理衛生中心，讓市民朋友可以就近得到更完善在地化服務。

陳建仁表示，黃偉哲活化舊空間轉變成社區心衛中心，相當有意義也有創意。他認為，沒有心理健康，就沒有真正健康，打造更堅韌的社會安全網，是蔡總統施政中重中之重，除上任第一年分三期投入70億，2021年起更以5年預計投入400億元預算，結合民間，投入約1萬名人力，盼建構以社區為基礎有家庭為支持社會安全體系，讓精神疾病患者可得到更好診療，去除汙名化標籤。

陳建仁也以一名牧師朋友最近在德國拿到博士學位，肯定台灣在長照2.0及心靈衛生照顧能結合社區及家庭，表示相較於德國都將當事人大都集中在住宿型機構，台灣對於精神疾病者能結合社區及家庭，這是相當不簡單，也是未來德國要學習的模式。

衛生局表示，鹽水心理衛生中心投入運作後，可就近服務溪北地區民眾，提供心理心理衛生諮詢、諮商、精神醫療資源及就業轉銜等專業服務，且空間規劃有隱密諮商診療室，以及半開放的多功能活動空間，能夠舉辦講座、職能訓練、心理健康活動。