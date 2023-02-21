兒童遊具「影分身」？家長驚見鄰近公園同遊具：以為時空錯亂

台南有家長在北區文靈公園及大興公園驚見相同的「雙塔」兒童遊具，且兩地距離不到1公里，認為政府單位不夠用心，在臉書發文引熱議，有民眾還以為眼花、時空錯亂，也有人指其他行政區的公園都有類似情況，汰舊換新只是從罐頭遊具「1.0」變成「2.0」。對此，區公所表示，鄰里公園受限於經費、腹地大小，難以媲美大型公園，但遊具更新都會事先與地方居民討論，盡可能符合多數居民的期待。

一名家長在「台南也要特色公園」臉書社團發文指出，他發現先整建好的北區文靈公園兒童遊具與後蓋好的大興公園遊具竟然一模一樣，如果該座雙塔造型的遊具分別在東區、北區還可接受，但2座都在北區實在說不過去。

有網友回應說，南區、中西區的公園都長這樣，近期翻新的永康小橋公園和龍埔公園、永康探索公園也都是類似狀況，「好幾座公園原本好好的，被拆掉蓋一模一樣」；有人認為，拆掉原本的罐頭遊具，改換另一批罐頭塑膠遊具，當台南家長是塑膠。

北區、中西區市議員陳怡珍指，台南近年來積極開發特色公園遊樂場，將現有公園遊具汰舊換新，但許多家長不領情，日前她就接到家長投訴，發現附近所有公園遊具全面更換，卻都換成同一批罐頭遊具，有的還缺乏上下樓梯出入，不適合學齡前小孩，家長直言「不是加上攀爬網就變成特色遊具好嗎？」

陳怡珍指，北區方圓1公里內的文靈公園、大興公園，遊具雖汰舊換新，但都是同遊具，要如何吸引孩子目光、提供多元體驗刺激？另外，成功里的福安公園及北成公園依舊是舊型罐頭遊具，配置上可以再檢討。有些家長寧願在假日帶孩子開車到屏東玩特色公園，期待市府在開發大型公園特色遊戲場之外，針對衛星型的社區特色公園也要考量獨特性與適切性，以符合孩子需求。

北區公所表示，不到1公頃的鄰里公園因經費及腹地問題，設置條件與大型特色公園不同，在汰舊遊具前，里長都會先與在地民眾溝通、聽取意見，有些家長希望有特色遊具，有些則希望能愈快完成、讓孩子有遊具玩，綜合評估下，爭取到文靈與大興公園現在的大型新遊具。目前北區希望公園即改造為青少年跑跳遊戲場，包含有7公尺長兼具攀岩及攀牆繩索的攀爬牆，以及爬繩區、垂吊平衡木等。

市府表示，市長黃偉哲上任後，台南特色公園從零到有，至今已完成16座，還有23座正在施工或規畫中，將持續因地制宜，打造更多的特色公園。