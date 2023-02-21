「頭牙」祭拜伯公生日 黃偉哲祈求「早日天降甘霖」

台南中西區「六合境大埔福德祠」的土地公(客家人稱伯公)今天聖誕，時逢「頭牙」（農曆二月初二），廟方隆重辦理盛典。祝壽祈福儀式由台南市長黃偉哲擔任主祭，率南市府同仁、廟方人員與台南各客家社團理事長與鄉親，循古法敬備盤花、紅粄等客家特色供品並邀請樂團演奏「客家八音」，替最親近客家鄉親的「伯公」慶生。

黃偉哲表示，今年是客委會推動第二屆的伯公生慶典，是台南非常隆重也非常重要的客家民俗活動。在祈福時希望伯公可以保佑市民朋友平安健康、今年都能「旺兔順利」，也特別跟伯公祈求可以「早日天降甘霖」。此外，期待客委會繼續推動「伯公照護站」，扮演像土地公一樣的角色，持續給市民朋友最好的照顧。

祭祀典禮由在地客家藝文團體「府城真樂軒客家八音樂團」演奏傳統客家八音「掛金牌」揭開序幕，並以客語誦讀祭文，活動還安排「伯公」、「伯婆」人偶同台祝賀。除了市長黃偉哲擔任主祭官外，同場還有客家事務委員會主委古秀妃、六合境大埔福德祠主任委員柯博文、各客家社團理事長及鄉親等信眾，氣氛相當熱絡。

台南市政府客家委員會指出，在祭拜伯公的傳統禮俗中，客家婦女會在自家庭院摘花，擺盤成小巧豐圓的盤花，以及親手製作紅粄等客家特色供品祭拜。祭祀當天會將紅粄分送鄉親，代表分享及感謝之意，此舉稱為「打粄」。另外，現場演奏的八音，是以鑼鼓樂加上嗩吶等吹奏樂器，為客家傳統祭典或節慶不可或缺的元素。