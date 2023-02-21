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「頭牙」祭拜伯公生日 黃偉哲祈求「早日天降甘霖」
台南中西區「六合境大埔福德祠」的土地公(客家人稱伯公)今天聖誕，時逢「頭牙」（農曆二月初二），廟方隆重辦理盛典。祝壽祈福儀式由台南市長黃偉哲擔任主祭，率南市府同仁、廟方人員與台南各客家社團理事長與鄉親，循古法敬備盤花、紅粄等客家特色供品並邀請樂團演奏「客家八音」，替最親近客家鄉親的「伯公」慶生。
黃偉哲表示，今年是客委會推動第二屆的伯公生慶典，是台南非常隆重也非常重要的客家民俗活動。在祈福時希望伯公可以保佑市民朋友平安健康、今年都能「旺兔順利」，也特別跟伯公祈求可以「早日天降甘霖」。此外，期待客委會繼續推動「伯公照護站」，扮演像土地公一樣的角色，持續給市民朋友最好的照顧。
祭祀典禮由在地客家藝文團體「府城真樂軒客家八音樂團」演奏傳統客家八音「掛金牌」揭開序幕，並以客語誦讀祭文，活動還安排「伯公」、「伯婆」人偶同台祝賀。除了市長黃偉哲擔任主祭官外，同場還有客家事務委員會主委古秀妃、六合境大埔福德祠主任委員柯博文、各客家社團理事長及鄉親等信眾，氣氛相當熱絡。
台南市政府客家委員會指出，在祭拜伯公的傳統禮俗中，客家婦女會在自家庭院摘花，擺盤成小巧豐圓的盤花，以及親手製作紅粄等客家特色供品祭拜。祭祀當天會將紅粄分送鄉親，代表分享及感謝之意，此舉稱為「打粄」。另外，現場演奏的八音，是以鑼鼓樂加上嗩吶等吹奏樂器，為客家傳統祭典或節慶不可或缺的元素。
客委會主委古秀妃表示，很高興很多市民朋友和客家鄉親，共同參與伯公生慶典，感謝廟方主任委員柯博文以及團長溫紹炳教授的大力支持與鼎力協助，讓祭儀能夠圓滿順利。剛好今天也是「國際母語日」，可以聽到客語朗讀祭文的難得場面，這就是傳承的一環。客委會會繼續為凝聚台南客家認同、傳承客家語言和文化來繼續努力。
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