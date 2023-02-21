府城繡黼大師林玉泉仙逝 今告別式總統頒給褒揚令

台南繡黼大師林玉泉，本月10日去世，享壽83歲，告別式今天在台南市殯儀館舉辦，市長黃偉哲到場致意悼念，代表總統頒發褒揚令，並頒發卓越市民獎牌，表彰「玉泉師」一生在工藝界的奉獻。

黃偉哲表示，玉泉師一生投身繡黼，並致力校園及文化傳習課程，為台南市以及工藝界培養出無數後進，如今瀟灑仙去，實為台南工藝界一大損失，但相信玉泉師孕育的刺繡種子，未來仍將秉持其精神，維持傳統繡藝工藝，讓老師的溫玉風采與技藝，永傳於後。

文化局表示，林玉泉藝師2019年由台南市政府列冊為文化資產保存技術「繡黼」的保存者，16歲時至府城學習刺繡，30歲那年籌備經費，創立「芳苑繡莊」，主要承接刺繡代工，1982年創立「府城光彩繡莊」，從事繡黼零售生意。1990年，中國廉價繡製品大量傾銷台灣，繡黼成為首當其衝的產業之一，但林玉泉堅持以「回歸傳統」的精緻細工來對抗，在面對訂單大量流失情況下，仍堅持慢工出細活，維持傳統宗教繡黼的製作。

文化局表示，玉泉師聲名遠播，其創作獲獎無數，而且除了傳統宗教繡黼的製作，玉泉師也融合現代與傳統，進行許多繡作的創作，其和長女一起成立的「映縷門」，該品牌的繡黼電腦包先前曾被黃偉哲市長作為伴手禮贈送給外賓。

文化局指出，對於教學傳承不遺餘力的玉泉師，2013年至2022年擔任台南市文化資產管理處刺繡傳習課程講師，並應聘台南應用科技大學擔任刺繡老師近十年，帶領出許多傳習弟子，南市府感念其對南市傳統技藝傳承具卓越貢獻，在2019年將其列冊登錄。