228連假4天生日的人 這4天虎頭埤風景區免費入場

台南市虎頭埤風景區宣布配合228四天連假優惠，25日到28日這四天生日壽星免費入園，須出示本人身分證件。

觀光旅遊局代局長林國華表示，228順著南168道路，從新化老街、武德殿、一路來到虎頭埤風景區走走，坐太陽能船、電動咖啡杯船賞花、賞晨曦，休閒、露營渡假。傍晚前往308高地看看草山月世界白堊地形，三月春天也是刺竹、彩竹的季節，加上白堊地形，盡顯月世界風貌，變幻莫測，令人目不暇給，隔天再到二寮「最接近城市的曙光」觀日出潑墨之美。

林國華表示，春季是露營好季節，虎頭埤風景區不僅可露營，也適合釣魚、騎乘單車、健行，感受春天的溫暖氣息，在吊橋咖啡屋及紅厝賣店旁草地有街頭藝人音樂演出，湖畔樂音繚繞與民眾共度假期，在雨豆樹下並設置小農攤位，由當地特色攤商販賣在地產品便於遊客可攜回與家人分享。