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台南「運動i台灣」啟動 2千場次動個夠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府體育局啟動「運動i台灣」，將陸續舉辦逾2千場次各項活動。圖／南市體育局提供
台南市政府體育局啟動「運動i台灣」，將陸續舉辦逾2千場次各項活動。圖／南市體育局提供

台南市政府為推廣全民運動，積極爭取體育署「運動i台灣2.0」計畫，今年獲補助2700多萬，較去年增加200萬，體育局今表示，將辦理132項逾2000場次活動，包含運動課程、體適能檢測、社區聯誼賽、婦女及銀髮族運動樂活、巡迴運動指導團等，預計參與人數將達10萬人次，活動已陸續展開，歡迎市民一起來運動。

市長黃偉哲表示，為讓計畫更貼近市民的運動習慣與需求，市府與遠東科大合作辦理巡迴運動指導團計畫，以運動巡迴列車方式，深入公司行號與社區鄰里，期待透過巡迴運動指導的模式，培養市民了解運動、習慣運動並愛上運動。

今年首次申請辦理Go Sport趣運動專區計畫，推廣街舞、極限運動、民俗體育、登山、健行及親子嘉年華等運動，增加趣味性及普及性，另外為推展職工運動，巡迴運動指導團也特別與企業合作，推出職工瑜珈及街舞等健身課程，促進企業員工的運動風氣，共同打造職場健康環境。有鑑於去年與成功大學合作辦理的「愛運動‧動無礙」巡迴運動指導團獲得身心障礙者一致好評，今年持續爭取相關經費，積極拓展活動地點，造福全市身心障礙朋友，讓更多身心障礙朋友一起來運動。

體育局陳良乾指出，「運動i台灣計畫」由市府與南市體育總會、各單項委員會、民間運動協會團體、大專院校等各單位合作，辦理多元運動活動，種類包含銀髮族、女性、單車、健行、水域、各式球類、原住民及身心障礙運動樂活等多元體育活動。相關活動資訊請至「i運動資訊平台」(https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx)查詢。

運動 體育 台南

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