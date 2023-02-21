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228連假去哪度假？嘉義縣推薦部落小旅行、親子、生態私房遊程

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋海上巴士遊程。圖／嘉縣府提供
布袋海上巴士遊程。圖／嘉縣府提供

228連假將近，現在到阿里山不只賞櫻花，還能體驗鄒族傳統文化，品嘗美食，嘉義縣文化觀光局推薦5條熱門部落小旅行：「達娜伊谷自然生態公園」、「逐鹿文創園區」、「茶山村珈雅瑪部落」、「來吉山豬部落」、「YUYUPAS優遊吧斯」，還有帶孩子放電的親子生態、觀光工廠DIY等。

阿里山鄉鄒族7村8部落，加上八八風災後，阿里山腳下新成立第9個逐鹿部落，部落文化值得一遊，到逐鹿文創園區欣賞歌舞表演、品嘗鄒族風味套餐，每周六、日有限量大圓盤傳統龍眼木烤肉，園區外體驗親近梅花鹿、射箭DIY。

有忘憂谷美稱的「達娜伊谷自然生態公園」，清澈溪谷滿滿國寶級「鯝魚」，彷彿蓋山裡天然水族箱，達娜伊谷吊橋、福美吊橋，跨越溪谷相當壯觀，特色餐點森林派對、忘憂小旅行及漁獵小旅行都是熱門預約體驗。

阿里山鄉最南端「茶山村珈雅瑪部落」，保留傳統文化，提供客製化小旅行，「向天神取火」是不可錯過節目；鄒族文化藝術村「來吉部落」路旁有山豬石頭彩繪，部落市集吃山豬套餐、體驗手洗愛玉、手作木製山豬。「YUYUPAS優遊吧斯」提供鄒族文化體驗，茶園與茅草屋群景色優美，有歌舞表演、藍色楓葉動人嗓音，再品一杯阿里山咖啡療癒身心。

「布袋海上巴士」有獨特海上蚵田牧場、搶登無人島，用漂流木、蚵殼串、海洋廢棄物搭造海上鞦韆、沙灘酒吧拍照景點，順遊觀光魚市吃尚青ㄟ海鮮。東石搭乘「外傘頂洲凱旋號」體驗耙野生蛤蜊、追和尚蟹，船上邊卡拉OK邊享用海鮮大餐，常適合全家同遊。

文觀局說，室內親子DIY觀光工廠「冷研碳索館」，以氣體為主題的觀光工廠，乾冰瀑布大人小孩都瘋狂，嚴選CO2食驗料理；「民雄金桔」動手做金桔果醬；「梅問屋」醃梅去籽體驗；「卡羅爾銅管樂器」探索樂器製作奧秘、體驗銅管樂器吹奏；還有與可愛小動物互動「獨角仙農場」、「粉牛樂園」（原綠盈農場）；故宮南院旁「棒棒鯨奇樂園」超大室內親子遊樂園是人氣親子景點，更多旅遊推薦請看「慢遊嘉義」臉書。

逐鹿文創園區優格哇舒劇。圖／嘉縣府提供
逐鹿文創園區優格哇舒劇。圖／嘉縣府提供
棒棒鯨奇樂園。圖／嘉縣府提供
棒棒鯨奇樂園。圖／嘉縣府提供
阿里山鄉來吉部落。圖／嘉縣府提供
阿里山鄉來吉部落。圖／嘉縣府提供
阿里山鄉茶山村珈雅瑪部落涼亭。圖／嘉縣府提供
阿里山鄉茶山村珈雅瑪部落涼亭。圖／嘉縣府提供
阿里山鄉茶山村珈雅瑪部落-天神取火。圖／嘉縣府提供
阿里山鄉茶山村珈雅瑪部落-天神取火。圖／嘉縣府提供
民雄金桔觀光工廠。圖／嘉縣府提供
民雄金桔觀光工廠。圖／嘉縣府提供
達娜伊谷「鯝魚」天然水族箱。圖／嘉縣府提供
達娜伊谷「鯝魚」天然水族箱。圖／嘉縣府提供
阿里山YUYUPAS 優遊吧斯提供鄒族文化體驗。圖／嘉縣府提供
阿里山YUYUPAS 優遊吧斯提供鄒族文化體驗。圖／嘉縣府提供

阿里山 鄒族 親子 嘉義

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