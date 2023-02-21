228連假去哪度假？嘉義縣推薦部落小旅行、親子、生態私房遊程

228連假將近，現在到阿里山不只賞櫻花，還能體驗鄒族傳統文化，品嘗美食，嘉義縣文化觀光局推薦5條熱門部落小旅行：「達娜伊谷自然生態公園」、「逐鹿文創園區」、「茶山村珈雅瑪部落」、「來吉山豬部落」、「YUYUPAS優遊吧斯」，還有帶孩子放電的親子生態、觀光工廠DIY等。

阿里山鄉鄒族7村8部落，加上八八風災後，阿里山腳下新成立第9個逐鹿部落，部落文化值得一遊，到逐鹿文創園區欣賞歌舞表演、品嘗鄒族風味套餐，每周六、日有限量大圓盤傳統龍眼木烤肉，園區外體驗親近梅花鹿、射箭DIY。

有忘憂谷美稱的「達娜伊谷自然生態公園」，清澈溪谷滿滿國寶級「鯝魚」，彷彿蓋山裡天然水族箱，達娜伊谷吊橋、福美吊橋，跨越溪谷相當壯觀，特色餐點森林派對、忘憂小旅行及漁獵小旅行都是熱門預約體驗。

阿里山鄉最南端「茶山村珈雅瑪部落」，保留傳統文化，提供客製化小旅行，「向天神取火」是不可錯過節目；鄒族文化藝術村「來吉部落」路旁有山豬石頭彩繪，部落市集吃山豬套餐、體驗手洗愛玉、手作木製山豬。「YUYUPAS優遊吧斯」提供鄒族文化體驗，茶園與茅草屋群景色優美，有歌舞表演、藍色楓葉動人嗓音，再品一杯阿里山咖啡療癒身心。

「布袋海上巴士」有獨特海上蚵田牧場、搶登無人島，用漂流木、蚵殼串、海洋廢棄物搭造海上鞦韆、沙灘酒吧拍照景點，順遊觀光魚市吃尚青ㄟ海鮮。東石搭乘「外傘頂洲凱旋號」體驗耙野生蛤蜊、追和尚蟹，船上邊卡拉OK邊享用海鮮大餐，常適合全家同遊。