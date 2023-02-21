3月5日安平迎古都馬拉松 組加油團、扮劍獅人偶迎選手

台南古都國際半程馬拉松將在3月5日上午於永華市政中心西側廣場開跑，安平區公所今表示，為行銷在地特色，將在當日設置充滿熱情的加油團，展現對選手們最熱情的歡迎，並由平平與安安劍獅人偶現場與選手拍照打卡，留下美好回憶，也為選手加油。

安平區長蕭泰華說，此次馬拉松集合會場在市政府前廣場，將有近2萬名選手湧入，為表示歡迎之意，公所將於當天上午6時在安平首站漁光公園前由公所人員組隊啦啦隊，每人手持加油棒幫選手加油打氣，同時為推廣安平在地文化，也安排人員身穿可愛Q版劍獅人偶裝亮相登場，與選手們一同互動歡樂，期能對安平劍獅留下深刻印象，以達行銷安平劍獅文化得目的，希望選手們能在劍獅庇祐下順利達到終點並獲得佳績。

蕭泰華表示，所經路線以結合古蹟與生態為主軸，沿途經漁光島、億載金城、大魚的祝福及安平林默娘公園等知名景點，選手們不但能享受運動，更能體驗安平生態及古蹟之美。在提倡市民健康運動的同時，希望透過環繞安平區以達到節能減碳、挑戰自我、城市行銷的目的，賽後並可順道逛安平古蹟找最夯的安平劍獅，品嘗最道地台灣小吃，感受安平人的熱情與友善。