影／台南草莓季周末起開辦一個月 這5家草莓園採果8折

「莓好時光-台南草莓季」這個周末25日在善化啤酒廠開幕，善化區公所今天在台1線旁溫馨草莓園舉辦宣傳會，將與晴空、晴光、溫馨、美裕、南科等5家在地草莓業者合作，25日起至3月24日活動期間到這5家採果都8折優惠，善化啤酒廠也配合推出獨家釀製的限量草莓啤酒。今年台南產地草莓價格每台斤400到450元。

市長黃偉哲上午到草莓園與小朋友開心互動。他說，很高興又來到善化草莓園，因為有太多太多的草莓還有草莓蛋糕、草莓大福、草莓泡芙、草莓奶酪等「真的是美不勝收」，還有草莓啤酒還有氣泡水真的是非常厲害、「草莓節來善化準沒錯」。

黃偉哲說，這裡是台灣的草莓栽種的最南端，好多人以為要吃草莓都只有在中北部，很多朋友就很驚訝台南草莓這麼多。高品質的草莓228連假的時候歡迎大家來採草莓、也到附近的景點走走逛逛看看。

台南草莓種植面積南台灣南部第一，約5公頃、產量約63.2公噸，善化2.6公頃最大產區，沿台1線進入善化區就看到許多家觀光草莓園。台南的草莓園特色是採離土高架種植，不必彎腰就能輕鬆採，成本高但相對病害少產量也較為穩定。

農業局長李建裕表示，臺南善化是唯一北回歸線以南種得出草莓的地方，民眾不用到大湖就可吃到美味的草莓，歡迎攜家帶眷來台南體驗採草莓樂趣。

區公所一系列主題周邊活動，開幕有莓滿大賞創意市集，還有邀請特色胖卡餐車在現場提供特色美食，也備有接駁專車服務、兒童氣墊樂園、主題拍照特區，並提供草莓啤酒試飲、幸福棉花糖吃到飽、草莓果醋及莓好留言夾手作DIY等，闖關還可以帶走迷你草莓罐頭，活動精彩可期，詳細資訊可上善化區公所臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/6EjpYr)查詢。