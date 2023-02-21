台灣國際蘭展「蘭花魔鏡」將開幕 10國駐台使節將出席

2023台灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，台南市政府將比照往年邀請駐台使節來台灣蘭花生物科技園區參與，今年預計有10國22位貴賓出席，除了與使節們分享台灣蘭花產業技術的盛況、宣傳台灣蘭花之美以外，市長黃偉哲歡迎海內外朋友們把握展期，來台南欣賞令人心醉的美麗蘭花。

市府表示，歷年來使節們對展場上爭奇鬥艷的蘭花都讚歎不已。印度台北協會戴國瀾會長(Gourangalal Das)夫婦去年到訪蘭展開幕式時曾表示，在看到這麼多不同種類與色彩的蘭花後，終於了解台灣台南優異的蘭花培育技術，繁盛的蘭花也象徵自由民主遍地開花，更象徵台灣與國際盟友間深厚的友誼連結。

曾分別於疫情前後兩次來參加蘭展開幕式的德國經濟辦事處林百科處長(Axel Limberg)夫婦也分享，非常開心參加文化、創意與農業結合的蘭展，對於總是能欣賞到型態豐富的蘭花而感到驚嘆，也很欣喜能目睹這麼多特殊品種的蘭花。

匈牙利羅林代表(Daniel Csaba Lorincz)從婚前就帶著當時的未婚妻、現在的妻子多次參加蘭展，是台灣蘭花的忠實粉絲，而匈牙利也是非常喜歡蘭花的國家，每年都會定期舉辦蘭花展。

墨西哥代表托雷斯處長(Martin Torres)曾表示自己與台灣有很深的緣分與淵源，疫情前(2019年)偕妻子受訪時提到，對蘭展滿場的美麗蘭花感到非常的開心、讓人感到心情愉悅，他更表示自己多次到訪台南，非常喜歡台南的風土人情。