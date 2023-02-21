台灣國際蘭展將開鑼 好康優惠及套裝遊程大補帖曝
2023台灣國際蘭展3月4日至19日在台南後壁台灣蘭花生物科技園區登場，相關作業目前已到位，希望為遊客來台南逛蘭展提供住宿、美食、伴手禮、景點等店家好康消費優惠方案。
今年蘭展擴大辦理共有16天，台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，搭配這次蘭展，特別徵集38家旅館民宿、19家美食伴手禮及14家觀光工廠及風景區等共計71間店家優惠方案，以及旅遊行程，方便遊客從3月來台南逛蘭展就能方便享有。
而針對團體遊客，計有東南旅行社、翔麟旅行社、金建旅行社及佳成旅行社等4家旅行社推出18條套裝路線，結合蘭展周邊熱門景點，如後壁菁寮老街俗女村、關子嶺溫泉風景區、175咖啡公路、浪漫花海隧道(林初埤木棉花及學甲蜀葵花)、山上花園水道博物、楠西萬佛寺、烏山頭水庫風景區遊船等等，精彩多元，歡迎上網報名。
更多訊息，民眾可覽閱台南旅遊網(2023臺灣國際蘭展-旅遊資訊介紹頁面)：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/2550
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