輔導非惡性兒虐 南市培力25名社區家庭關懷訪視員

有鑑於近年兒少通報案件有增加趨勢，南市社會局除持續落實兒少保護工作外，去年擴大推動「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務」創新方案，培力25名社區家庭關懷訪視員，透過家關員溫馨關懷及豐富育兒經驗，提供給非惡意虐待兒少家長育兒諮詢、正向親子溝通技巧及居家安全指導等教養資源分享，協助新手爸媽以及其他需要的家庭能更順利地陪伴孩子們快樂長大。

社會局盧禹璁局長指出，依據衛生福利部統計分析，近年兒少保護通報案件約有2成家長非惡意虐待兒少，主要是因為缺乏相關教養知能而被通報兒虐，其類型大多為兒少哭鬧聲影響社區安寧、居家或交通意外事故、親子相處口角衝突等樣態。為提供這類型案件家庭友善支持服務。

社會局家防中心於去年召開社區家庭關懷訪視員招募說明會、辦理基礎及專業知能教育訓練共計140人次，最後透過實務見習，篩選出25名符合資格的家庭關懷訪視員進入家庭服務，家防中心也貼心提供防撞保護角、防滑貼條、電扇防護罩、櫥櫃簡易鎖等物件，由家關員到宅示範並引導家長確實維護兒少居家安全，截至目前已服務735案次，提供給新手爸媽實際的育兒支持。

市長黃偉哲表示，近年來行政院致力推動強化社會安全網計畫，其精神在於整合跨部門的力量，建構一張綿密的安全防護網，扶持社會中的每一個需要被協助的家庭與個體。

「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」即為強化社會安全網第二期計畫創新服務政策，南市積極配合中央發展這項創新方案，由社會局家庭暴力防治中心運用社區資源擴大關懷潛在服務對象，針對未有明確不當對待兒少或具脆弱等不利情境的家庭，以去除標籤化的方式，提供更多預防性的關懷與支持服務。

社會局指出，家防中心近年積極建構多層次兒少守護網絡，針對兒虐通報案件，除就事實明確者於24小時內連結教育、警政等局處即時訪視調查，亦持續結合民間團體辦理家庭處遇服務、強制性親職教育服務方案外，更積極運用在地社區能量，發展防暴社區初級預防計畫、兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案及6歲以下親職賦能方案，針對非惡意虐待的家長，提供到宅親職示範、親子共遊與陪玩共讀、育兒諮詢、正向親子溝通技巧、居家安全指導等服務，以多元溫暖的支持陪伴來協助家長提升教養知能，落實希望家園之精神。