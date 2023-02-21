年後轉職潮勞工未休完特休應結算工資 嘉縣3年9家中小企業被罰

農曆春節結束上班，不少勞工換工作、雇主，出現轉職潮，嘉義縣政府提醒，勞工離職時未休完的特別休假，應依勞動基準法第38條規定結算工資發給勞工，違者最高可處100萬元罰鍰，勞青處統計，嘉縣事業單位近3年內因違反特別休假規定被處罰案件共有9件，9家都是中小企業。

中小企業違法情況，多為雇主勞工不知法令，或勞工礙於在職未爭取權益，欲離職或離職才向勞青處申訴，爭取雇主補發，勞青處說，未折算工資第一次違法罰2萬元，第二次以上加重罰鍰，並需補發給勞工。

勞青處說，特別休假原則上必須在勞工服務滿半年或1年後，取得請休權利，就是俗稱「周年制」。考量實務上勞雇雙方仍多有約定以曆年制、會計年度、學年度（學校）或自行約定年度給假模式，勞基法允許經勞雇雙方協商後，得自行約定給假模式。

勞青處表示，不論勞資雙方約定用那種方式給假，一旦勞動契約終止，都必須結算未休畢日數。依勞工「到職日」至「離職日」工作年資，將未休日數折算成工資，舉例來說，勞工2021年3月1日到職，2022年4月1日離職，因離職時年資已屆1年，其享有特別休假日數為滿半年時3日及滿1年時7日，共計10日；其中，若還有6日未休，便須折算6日工資最晚於原約定發薪日給付勞工。

勞青處提醒，疫情期間公司如有與勞工約定遞延特休至隔1年度實施者，勞工離職時需將保留特別休假結算成工資發給，勞工當年可休的特休日數及未休日數所發給的工資，應記載在工資清冊，避免爭議。呼籲雇主留意法令，若有勞動法令疑慮可洽詢（05）3620123轉8018、8023。