全年聘期！雲林代理教師權益抬頭 不再擔心流離失所

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（後排左）今晚宣布，縣內代理教師改為全年聘期，留住優秀師資人才。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（後排左）今晚宣布，縣內代理教師改為全年聘期，留住優秀師資人才。圖／雲林縣政府提供

為留住優秀師資，保障代理教師權益，雲林縣長張麗善今晚宣布，全縣代理教師即日起實施全年聘期，目前全縣代理教師有948人，扣除退休及無續任意願者，約有750名代理教師符合全年聘期資格，成功爭取全數發放整年薪資，預計每年增加縣府6910萬元人事費支出。

教育處指出，全縣約有750名代理教師符合全年聘期資格，包括雲林縣所屬縣立高中、國民中小學及附設幼兒園，擔任導師、兼任行政業務、午餐秘書、兼任12班以下的出納，暑假期間指導或訓練學生代表參加各項比賽的代理教師。

縣長張麗善說，代理教師早期無全年聘期，在她上任後提升縣內代理教師權益，經報縣府核定後，就可有整年完整聘期；今年更爭取全縣代理教師即日起實施全年聘期，不用再提報縣府核定，鼓勵優秀師資留在縣內，專注教學工作。

張麗善也說，每年延續性人事費用龐大，會對各縣市造成財政負擔，壓縮資源配置，但在學生受教權優先之下，雲林縣會努力克服；也呼籲中央，應依據各縣市財政級距提供補助，減輕地方負擔，避免城鄉差距擴大影響教育公平性，共同努力提升教育環境與師資品質。

代理教師 張麗善 雲林

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