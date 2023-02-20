台南182線噪音與車禍多 環保局出招防制

台南市龍崎區182線因重機車友拍追焦照頻傳車禍，噪音也擾民，環保局表示，將增加聯合稽查場次、安裝固定式聲音照相，24小時監控；上周六18日出擊，攔檢88輛，告發9輛，另重機好發區為稽查重點，今年將再增設5組聲音照相設備。

南市環保局表示，近幾年來182線是車友最愛行駛的路線，但因有部分車友追焦耍帥，致車禍頻傳，環警監也常在此路段聯合稽查改裝車輛，希望降低噪音，另也期能降低車禍發生。

上周六補班日，環保局為了嚇阻車友追焦並降低社區噪音干擾，結合警方、監理單位在182線龍崎段聯合稽查，共攔下88輛重機，其中有19輛為改裝機車，經檢測有9輛未符合標準，要求限期改善。

南市環保局統計，去年環警監聯合稽查，告發171件，另聲音照相告發175件，其中182線龍崎區聯合稽查共執行6場次告發55件。針對182線追焦問題，除了將不定時不定點增加聯合稽查場次，規畫安裝固定式聲音照相全天候監控，降低行進間車輛不當操駕問題發生，另搭配移動式聲音照相機動執行。目前全市有10組固定式聲音照相設備，今年將再增5組。

182線龍崎段因幅地小、無路肩是噪音稽查較困難處，另固定式聲音照相設備需24小時供電，但此區晚上路燈才亮，電源取得要克服。環保局表示，多次現勘，希望未來能結合交通號誌，解決電源問題。

環保局表示，本月間也分別在台三線、市區協進國小前聯合稽查，共攔查127輛，經檢測有8輛不合格。

市議員郭鴻儀建議可以申請交通號誌來設置固定式聲音照相設備，他認為，取締只是治標，不能治本，182線車禍頻傳正本清源辦法是道路品質改善，另也可以配合有趣且軟性的宣導，讓人印象深刻，可能效果會更好。