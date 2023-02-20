故宮南院戶外空間、裝置藝術吸睛 休館日仍湧人潮

故宮南院今天休館，卻依舊吸引不少人入園參訪；南院指出，園區設置國內、外著名藝術家作品，包括日本藝術家草間彌生石雕「南瓜精靈」等，儼然一座戶外美術館。

故宮南院今天告訴中央社記者，休館日博物館展館不開放，但戶外園區依舊開放，時間為每日上午5時至下午7時，早上與傍晚臨近居民與住在飯店的觀光客都會到園區運動、散步，倘佯在池畔、林木、橋梁、裝置藝術的美景中。

故宮南院表示，戶外園區有將近20件的公共術藝與裝置藝術，都是國內、外著名藝術家作品，包括日本藝術家草間彌生石雕作品「南瓜精靈」、國際知名地景藝術家王文志作品「戲分茶」、雕塑家蒲浩明的「鳳點水」等，儼然是一座戶外美術館。

故宮南院指出，南瓜精靈的材質為花崗石，是草間彌生少數石雕作品，南瓜本身既有趣味性又十分俏皮，加上草間彌生最著名的圓點標記，令人覺得這顆南瓜就像具有人類的靈魂，能與參訪者進行交流。

故宮南院表示，今天是休館日，早上就有遊覽車開進園區，中午時也有幼稚園老師帶著200多名幼童到園區拍照，南院戶外場合是自在暢遊空間。

嘉義縣政府文化觀光局指出，日前財信傳媒董事長謝金河住宿長榮文苑酒店時，清晨特地到故宮南院散步，覺得南院戶外空間美不勝收，霧氣瀰漫時有著朦朧美感。