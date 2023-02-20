栽種面積全台之冠 台南學甲今年要辦高粱節

全台高粱栽種面積最大在台南學甲；台南市學甲區高粱今年將擴增近800公頃，較去年440公頃大幅增加，居全台之冠，為推廣在地農產特色，農會將首度舉辦高粱節產業文化活動，預計6月登場。

學甲地區因不乏為旱地，高粱須水不多，早期栽種大都配合雜糧業務，種植面積有限，在農委會配合業務推廣，學甲農會去年大規模推廣，面積達400公頃全採契作，每公斤21元，共收成約500公噸，全送交金門酒廠釀製為高粱酒。因品質佳，今年契作面積將達770公頃，預估下月中下旬播種。

學甲農會總幹事李曉軍說，通常高粱栽種到收成約100天左右，一分地約可收成350公斤，去年預估可收成1000公噸，栽種時因遭遇雨水肆虐，最後約僅504公噸，今年每公斤契作價格仍維持21元，希望老天爺幫忙，將災損降到最低。

李曉軍表示，學甲已是全台灣栽種面積最大區域，為打響品牌，學甲農會今年將在6月首度舉辦高粱節產業文化節（暫名），相關作業籌備中，希望繼虱目魚後成為學甲另項特產。

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