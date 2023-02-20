少一個車道！西螺外環道重新畫線惹民怨 公所說話了

雲林縣西螺鎮福來路馬路重新畫線，由兩線道縮減為一汽車道、一機車道，在機車道和人行道中間留下比車道還寬的路肩，引起地方民眾反彈，指每周日夜市人潮眾多，單線道不敷使用，且政府免費送土地給周圍住戶停車不合理；公所表示，福來路平時車流量不多，目前規畫是汽車、機車及住戶三贏之計。

西螺鎮公所表示，福來路人行道年久失修，整修時依現行法規拓寬至1.5米，並維持原樣畫設雙線快車道；經居民反映發現，人行道拓寬前居民會停車在路肩，重新畫線後反而無處可停，多次與居民溝通後，為維持原本停車需求，也避免汽機車爭道，權宜考量下決定畫設汽機車道各一。

公所機要秘書程源宏說，福來路路寬25米，在人行道拓寬前就是雙向兩線道，車少、車速快，機車需和汽車爭道，經常險象環生，公所基於安全考量，在重新規畫時盤整汽車、機車和住戶各方面需求，做出目前規畫；另，若有植栽問題也願意與居民協調處理。

廖姓居民說，福來路旁種植許多小葉欖仁樹，每逢季節交替落葉擾人，鳥類在樹上築巢，走過人行道會慘遭鳥屎洗禮，居民集體希望移除小葉欖仁樹；感謝立委劉建國爭取經費，但現在工程與當初訴求不同，小葉欖仁樹原地不動，反而把人行道拓寬，導致車道縮減。